El recadito de Máximo Huerta al 'salimos más fuertes' del Gobierno: “Salimos más hartos”

El ex ministro de Cultura y Deportes, Máximo Huerta, ha lanzado este sábado un recadito al Gobierno y al eslogan “salimos más fuertes”, al ser preguntado por la desescalada y por la crispación política en el Congreso de los Diputados. El presentador de televisión y periodista ha criticado también algunas medidas de la desescalada cuando Iñaki López le recordaba un vídeo del humorista Jorge Cadaval, en el que criticaba la situación en el transporte público, en comparación con los teatros de nuestros país.

En palabras de Huerta, lo que debería imperar en la desescalada del estado de alarma era “el sentido común”, sin embargo, según apunta, “ha imperado el sentido técnico”. Así se expresaba el ex ministro en el programa La Sexta Noche, donde mandaba un mensaje de hartazgo a toda la clase política del país, que en las últimas semanas ha vivido episodios especialmente tensos en el hemiciclo.

El recadito de Máximo Huerta al Gobierno

El presentador del programa de La Sexta, Iñaki López, entrevistaba este sábado al ex ministro de Sánchez, que dimitió a los pocos meses de la moción de censura por sus episodios pasados con Hacienda. Concretamente el presentado de La Setxa Noche le preguntaba por la crispación política en el Congreso de los Diputados. “Muchos que pensábamos que esto nos iba a cambiar para mejor”.

“Nadie necesita una pandemia para saber cómo es el mundo, donde están tus afectos, donde están tus lugares, tu familia o lo que te gusta”, explicaba el periodista en directo. Sin embargo, Huerta mandaba un recadito al eslogan “salimos más fuertes” que el Gobierno ha empleado durante la desescalada. “No creo que nos cambie esta pandemia, no creo que salgamos diferentes de esta pandemia. Saldremos más hartos, salimos menos, pero no creo que cambiemos”.

Críticas al ambiente en el hemiciclo

Concretamente, y tras ver imágenes de broncas parlamentarias entre Iglesias, Carmen Calvo, Teodoro García Egea o Cayetana Álvarez de Toledo, Huerta explicaba: “Somos igual de tercos, se ve en el Congreso, por mucho que digan que está construido el semicírculo para hablar. Está construido como las peleas de gallos, para la bronca”.

Concluía Máximo Huerta que “está siendo muy sucio, muy agrio”. “El ciudadano se enrarece, porque ve el reflejo d ella gente que ha elegido, que no está a la altura, luego todos están intentando arrimar el ascua a su sardina”.

Críticas a la desescalada

Preguntado por un vídeo viral de Instagram del cómico de Los Morancos Jorge Cadaval en el que criticaba el aforo en el AVE, el ex ministro dejaba otro recado a una desescalada sin “sentido común”. “Uno lleva un árbitro en su interior, a un especialista en pandemias, yo no sé cómo se hace una desescalada. Cuando ves cosas en los medios hay cosas que te chirrían, yo creo que valdría con el sentido común, pero no debe haber mucho sentido común, y sí mucho sentido técnico”, concluye.