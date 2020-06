Jorge Cadaval de 'Los Morancos', muy enfadado por lo que ve en el AVE: “No lo entiendo”

Jorge Cadaval ha desatado un debate a raíz de un vídeo que publicaba en Instagram. Entre otras cuestiones, explicaba su enfado y su sorpresa al ver que en el AVE“no es necesario guardar las distancias de seguridad entre las personas, porque el tren iba repleto”, indicaba Cadaval.

En dichas imágenes publicadas en Instagram, el humorista argumentó que tuvo que usar ese medio de transporte para ir a trabajar a la capital y que todo marchaba aparentemente bien hasta que se subió al vagón.

“Lleno hasta la bandera. En la mesa de cuatro todo el mundo junto, allí todo el mundo hablando, para arriba para abajo, para el servicio. ¿Cómo es esto que hay que guardar la distancia de seguridad y te meten en un vagón y no hay distancia que valga? ¿Me lo pueden preguntar?”, reflexionaba uno de los componentes de Los Morancos.

Jorge Cadaval ha denunciado, por tanto, la incongruencia de que el tren vaya lleno y los teatros no puedan abrirse de manera habitual. Algo que no entiende.

Además, el humorista acababa así su reflexión: “Perdonad, no lo entiendo. Yo estoy muy torpe. Si me lo pudierais explicar os pediría que me dierais una buena explicación porque yo no lo entiendo”.

Frente a estas declaraciones, eran numerosos los comentarios de usuarios de Instagram que aplaudían las palabras de Jorge Cadaval, sumándose a esa situación en el AVE que no entendían. Uno de los comentarios recogía lo siguiente: “Yo tampoco lo entiendo Jorge, te doy la razón, no tiene sentido las medidas que se están poniendo y no entiendo porque no podemos trabajar los que nos dedicamos al arte” o “¡Toda la razón! Y qué me dices de los aviones dejando espacio entre los espacios y llega 'la jardinera' osea, el bus que te lleva a la terminal y ¿Todos juntitos en el mismo bus? Queremos ir al teatro”, aseguraba un usuario.

Recordamos la polémica del avión repleto que iba hacia Gran Canaria

Vídeo

Algo similar denunció Efrén, un pasajero del vuelo Madrid-Gran Canaria con la cabina llena, denunciaba a mediados de mayo que no se respetaba la distancia de seguridad. El avión iba prácticamente lleno y no se requirió a las personas en el aeropuerto de origen el documento acreditativo de que viajaban por una situación de fuerza mayor ni se les tomó la temperatura como medida preventiva ante la crisis del coronavirus.

Una posición que se repetía también en un vuelo el mismo día que iba hacia Tenerife, dónde los pasajeros denunciaban que no se guardaba la distancia mínima de seguridad entre personas. Teresa, una de las que viajaba en el avión, decía que “en ningún momento se nos requirió ningún documento y, por lo tanto, podría haber viajado quien quisiera. Nos sorprendió que cada vez entraba más gente y no quedaban asientos libres”.