La reacción viral de una presentadora de televisión cuando le alertan sobre el peligro de la ola de calor

La segunda ola de calor de Europa está provocando que en España, por ejemplo, haya más de 30 incendios activos y hasta cinco comunidades autónomas -Galicia, Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Andalucía- en situación grave. Pero no es solo eso. Esta semana se han registrado en nuestro país hasta 360 muertes debido a las altas temperaturas registradas, aunque el dato más sorprendente fue el del pasado viernes, cuando 123 personas fallecían debido a este hecho.

Esta situación se ha extendido por toda Europa y ha llegado a implantarse en países como Portugal, donde en una semana se han calcinado 10.000 hectáreas y a Reino Unido, cuyo actual récord de temperatura se registró hace 3 años con 38,7 ºC. Durante estos días, el Servicio Meteorológico del país ha emitido, por primera vez, una alerta roja por ola de calor, un dato que no es nada bueno ya que sus infraestructuras no están construidas para aguantar tales temperaturas.

Un meteorólogo de Reino Unido avisa de las muertes derivadas por las olas de calor

Pero, al parecer, no todos reaccionamos de la misma manera ante este tipo de situaciones. Esta misma semana, el meteorólogo británico John Hammond entraba en directo en un programa de la cadena GB News para alertar a la población de los riesgos que el calor trae consigo, aunque la cosa no está en lo que dice, sino en la contestación de la presentadora, a la que parece no preocuparle demasiado el asunto. Y es que nada más presentar al experto, le espetaba en tono de broma si estaba "disfrutando del tiempo" a lo que él respondía que "no hacía mucho calor".

Pasados unos minutos y tras dar unos datos tan importantes como los ya nombrados anteriormente, la presentadora parecía no entender a los que se dedican a esa profesión acusándoles de "fatalistas". Era entonces cuando Hammond avisaba de que "lo que nos viene es aterrador", explicando que no es que vaya a ser buen tiempo, sino "potencialmente letal". "Será breve, pero brutal", alertaba, además de hacer hincapié en los posibles golpes de calor que la población puede llegar a sufrir por la falta de costumbre.

360 muertes en España en la última semana por las altas temperaturas

Independientemente de lo que pase en Reino Unido, en España la situación también ha sido preocupante. El pasado viernes, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), dependiente del Ministerio de Sanidad, cifraba en 360 las muertes atribuibles a esta ola de calor que hemos vivido y que, al parecer, puede llegar a su fin mañana, aunque se reactive a mediados de la semana que viene, previsiblemente el miércoles.





Ese mismo día murieron en nuestro país hasta 123 personas, el pico máximo. Otros datos aportados eran los del jueves, con 93, 15 del domingo, 41 el martes 12 de julio y, por último, 60 el día siguiente, el miércoles 13.