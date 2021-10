La reacción de Pedrerol al ver una estelada en "El Chiringuito: "Quítame esa bandera"

Josep Pedrerol nunca se ha escondido en la cuestión sobre el independentismo de Cataluña. El periodista catalán siempre se ha mostrado contrarios a las ideas secesionistas y ha defendido la unidad de España. "Yo soy catalán y quiero que Cataluña siga en España y en Europa y que el Barça siga jugando por tanto la liga española y la Champions", dijo en los días previos al referéndum ilegal del 1-O. Una convocatoria en la que ya él adelantó que nunca iba a participar. "Si hay referéndum yo no voy a votar, siendo catalán no me interesa este referéndum", dijo.

En la actualidad, Pedrerol mantiene el mismo discurso. Ha contado, incluso, que le da mucha pena la situación actual de una ciudad como Barcelona. "Yo tengo un cariño por Barcelona, pero la Barcelona abierta, no la Barcelona en que se está convirtiendo. Me desanima ver qué Barcelona están haciendo. No me gusta. Yo presumí de Barcelona siempre, la ciudad más abierta del mundo, plural, donde opinabas lo que quisieras, donde hablabas en catalán, en castellano y en inglés...", dijo a Ibai Llanos.

Unas diferencias que Pedrerol achaca al independentismo y su afán por expulsar de Cataluña a todo el que no comparte su ideología: "Y no me gusta que te pongan etiquetas, que uno es más catalán que otro, otro menos catalán...No me gusta en qué quieren convertir Barcelona los políticos. Mi Barcelona no te pregunta de dónde de eres, a quién votas, si eres independentista o no lo eres. Mi Barcelona es una Barcelona en la que nos llevamos todos. Creo que los políticos están contaminando a la gente, porque esto no estaba en la calle, el mal rollo no estaba en la calle. Los políticos se están encargando de dividir la sociedad al 50% y me parece terrible eso", señalaba.

En el programa "El chiringuito" Pedrerol volvió a dejar claras sus ideas sobre la independencia de Cataluña. En la pantalla de fondo del plató apareció una estelada exhibida por un aficionado. "No me pongas la bandera ésta a mí", dijo al ver en un monitor la imagen. Las colas de imágenes previstas como fondos repitieron sin embargo la misma imagen. "No me pongas la bandera a mí detrás, peque", volvió a decir. "No me apetece. Parece que yo estoy aquí con la estelada", explicaba.

Parte de sus colaboradores se sorprendieron ante esta reacción. "La gente entiende que es un fondo", señaló Carme Barceló. "Ya, pero me hacen una captura y parece que yo estuve en la manifestación con UGT y Comisiones", volvió a insistir. "Sentado en una silla no estás en una manifestación", le insistieron. Pero Pederol fue tajante: "Que no me pongan banderas que no me apetecen".

