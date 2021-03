Pedrerol reconoce ante Ibai por qué ha roto con una parte de su pasado: "Mi Barcelona es otra"

Josep Pedrerol se ha confesado ante Ibai Llanos en Twitch y ha confesado los motivos por los que ha renunciado a vivir en Barcelona, la ciudad que le vio nacer. El periodista catalán ha mostrado su cara más personal y ha relatado por qué, a su juicio, la Ciudad Condal se ha convertido en un lugar distinto al que él conocía.

"No me gusta esta Barcelona. Mi Barcelona es otra. En mi Barcelona no te preguntan de donde eres ni a quién votas."



Pedrerol ha confesado su tristeza por una ciudad que ha desaparecido y que no va a volver: "Yo tengo un cariño por Barcelona, pero la Barcelona abierta, no la Barcelona en que se está convirtiendo. Me desanima ver qué Barcelona están haciendo. No me gusta. Yo presumí de Barcelona siempre, la ciudad más abierta del mundo, plural, donde opinabas lo que quisieras, donde hablabas en catalán, en castellano y en inglés...".

Unas diferencias que Pedrerol achaca al independentismo y su afán por expulsar de Cataluña a todo el que no comparte su ideología: "Y no me gusta que te pongan etiquetas, que uno es más catalán que otro, otro menos catalán...No me gusta en qué quieren convertir Barcelona los políticos. Mi Barcelona no te pregunta de dónde de eres, a quién votas, si eres independentista o no lo eres. Mi Barcelona es una Barcelona en la que nos llevamos todos. Creo que los políticos están contaminando a la gente, porque esto no estaba en la calle, el mal rollo no estaba en la calle. Los políticos se están encargando de dividir la sociedad al 50% y me parece terrible eso".

Pedrerol se ha deshecho en elogios hacia la capital, la ciudad en la que ahora reside y que, según ha confesado, le encanta: "Madrid me recibió muy bien, y Madrid me encanta. Madrid tiene lo que yo echo de menos ahora. Madrid además ha gestionado, no hablo de política eh, esta pandemia Madrid la ha llevado muy bien. Los restaurantes abren, las terrazas están llenas...Madrid tiene algo especial. Madrid no es la ciudad más bonita del mundo, pero es una ciudad en la que seguramente cualquiera se quedaría a vivir".