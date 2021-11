La reacción de Juan y Medio cuando se entera del sueldo de la Reina Sofía: “Cuidado con la morterá”

Peculiar ha sido esta semana la reacción del presentador de Canal Sur, Juan y Medio, cuando una de sus colaboradoras cuando arrojaba luz sobre la reacción de la Reina Sofía a las informaciones sobre Juan Carlos I. Era la periodista experta en Casa Real Carmen Enríquez quien sacaba a la luz en pleno programa cuál es la partida actual que le corresponde de los Presupuestos Generales del Estado a la madre de Felipe VI, algo que ha llamado la atención del comunicador de la televisión autonómica andaluza.

Y es que la reina Sofía festejaba este mismo martes su 83 cumpleaños, una edad a la que llega con buena salud y centrada tanto en su actividad oficial como miembro de la Familia Real como en la que desarrolla con un carácter más benéfico en su condición de presidenta de la fundación que lleva su nombre. Alejada de la polémica que ha salpicado Juan Carlos I y a la investigación que mantiene la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre sus fondos en el extranjero, la reina emérita ha reafirmado su rol secundario como representante de su hijo, Felipe VI, en actos, especialmente de carácter cultural.









El sueldo de la Reina Sofía



La periodista Carmen Enríquez comentaba este útlimo tema precisamente en La Tarde de Canal Sur, el programa que presenta desde hace temporadas el comunicador Juan y Medio. “Me aseguran fuentes fiables de la Zarzuela que ella no tiene que ver, y que cada vez que sale una cosa de este tipo se lleva un disgustazo, porque dice que no es verdad. Dice que los únicos ingresos que maneja son los que le corresponden por la partida de los Presupuestos para la Casa Real, que distribuye su hijo”, comentaba la colaboradora del programa de la televisión pública andaluza.

En ese momento, Enríquez aprovechaba para específicar cuál es la cantidad con la que cubre sus gastos la mujer del Rey Emérito. “Ella tiene una cantidad anual de 110.000 euros año, que tampoco está para tirar cohetes. Está muy bien, pero para tirar cohetes no”, aclaraba.









La reacción de Juan y Medio



Un apunte final, el de Enríquez, que hacía aparecer los comentarios de asombro por parte del público del programa que, al menos en parte, no parecía estar de acuerdo con que 110.000 euros al año no sea una cantidad “para tirar cohetes”. Y es que, si lo dividimos por mensualidades, Doña Sofía percibe una cantidad de más de 10.000 euros cada treinta días para sus gastos habituales.

Una reacción que, a la par que el público, respondía con sorna el presentador de Canal Sur, que gesticulaba asombrado: “Bueno bueno, también te digo... Que está jubilada y cuidado con la morterá eh...”, aseguraba mientras el público estallaba de risa. Y es que la expresión “morterá” que viene a significar “gran cantidad de dinero” en el argot cordobés.