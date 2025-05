Raphael habla por primera vez de su estado de salud y de lo que ocurrió en La Revuelta: "No era dueño de la situación"

Madrid - Publicado el 01 may 2025, 18:16 - Actualizado 01 may 2025, 18:30

El pasado 17 de diciembre, la noticia del ingreso hospitalario de Raphael conmocionó a España. El artista se sintió indispuesto justo antes de participar en un programa de La Revuelta, y días después se supo el diagnóstico: un linfoma cerebral. Cuatro meses más tarde, el mito de la canción anuncia su esperado retorno a los escenarios. En una entrevista concedida a RTVE con Carlos del Amor, el cantante ha hablado sin tapujos sobre su salud, su recuperación y su pasión por la música.

"No me iré hasta que no pueda más"

Con la contundencia que le caracteriza, Raphael dejó claro que no piensa dar un paso atrás: "Yo no me voy a ir nunca, me iré el día que me tenga que ir por narices, porque pase algo que no pueda superar". El artista confesó lo mucho que ha extrañado el contacto con el público y reveló cómo se preparó para asegurarse de que estaba listo para volver. Reunido con sus músicos y ante la atenta mirada de sus hijos, ofreció un "miniconcierto" privado de dos horas para poner a prueba su resistencia. "Tenía que comprobar si podía aguantar, si la voz respondía", explicó.

El día de La Revuelta

Recordando el momento en que su salud se quebrantó, Raphael relató que, durante la grabación de La Revuelta, notó algo fuera de lo normal: "Quería decir una cosa, pero decía otra. No era dueño de la situación, es una sensación fatal". En ese instante, sin embargo, no imaginó la gravedad de lo que ocurría. Fue después, tras las pruebas médicas, cuando conoció el diagnóstico.

El cantante atribuye su mejoría a su rigurosa disciplina y a la rapidez con la que su cuerpo responde a los tratamientos: "Me he cuidado mucho. Mi cuerpo acepta todo enseguida. Todo me hace efecto enseguida, y eso es una suerte". Esta capacidad de recuperación, unida a su determinación, ha sido clave para superar uno de los retos más difíciles de su vida.

Preguntado por sus deseos de cara al futuro, Raphael bromeó con moderar su entrega en el escenario: "Que me enseñe a cantar con un poquito menos de entrega, usar un poco más la voz y menos los nervios y menos sustos, por favor". Pero dejó claro que no piensa en el final: "Esto no se tiene que terminar feo. Se tiene que terminar cuando ellos [el público] quieran y mientras la garganta esté en su sitio".

El reencuentro con su público

Raphael retomará su carrera musical el próximo 15 de junio en el Teatro Romano de Mérida, un escenario emblemático donde reencontrarse con sus seguidores. En estos momentos, el artista ultima los detalles del repertorio, consciente de que cada canción será un regalo para quienes le han acompañado durante décadas.

Su historia, marcada por la resiliencia y el amor por la música, demuestra que ni siquiera un linfoma cerebral puede apartarle de lo que más ama: cantar. Como él mismo afirma, Raphael no se va. Y España, sin duda, no quiere que lo haga.