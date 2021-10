Ramón García vive un incómodo momento en directo por la contestación de un espectador: "Discúlpenos"

El directo puede provocar que los programas tengan que hacer frente a los problemas en ese mismo momento, de la misma manera que pueden darse situaciones inesperadas en el plató al no estar previstas en el guion. Incluso los más profesionales suelen verse afectados por estas situaciones, de las que siempre suelen salir airosos. Es algo para lo que todos saben que deben enfrentarse, pero desconocen el momento el que llegará. Esto es lo que le ha pasado a Ramón García en 'En compañía', de Castilla-La Mancha Media.

Concretamente, es una sección del programa la que suele regalar divertidos momentos protagonizados por el presentador. Similar al espacio que dedica Pablo Motos en 'El Hormiguero' para regalar la 'Tarjeta Hormiguero', García suele llamar a un espectador castellano-manchegos al azar para regalarle un jamón si responden bien a su pregunta.

Fue 'Zapeando' quien se encargó de recordar el divertido momento del presentador en un espacio del programa. Según se puede ver en las imágenes, Ramonchu y Gloria Santoro se disponían a llamar a una casa de Cuenca. "Dígame", se le escuchaba contestar a un señora al otro lado del teléfono. "Buenas tardes señora, ¿Qué tal? diculpe que la moleste", comenzaba diciendo García antes de hacer la mítica pregunta.

"¿Cómo está? Encantado de saludarle", continuaba insistiendo el conductor del espacio, con el objetivo por saber más de la mujer, al menos su nombre. "¿Ramón me regalas el jamón?", decía entonces ella, acertando con la frase que debe decir la audiencia para poder llevrse un jamón a casa, de parte del programa.









"Oye, que tino tú"

Ante su reacción, los presentadores no pudieron retener las risas. Fue entonces, cuando, consciente de que había acertado, desveló su nombre muy alegre. "Me llamo Purificación", afirmaba tras contar que estaba casada y que su marido Pascual estaba a su lado en ese momento, aunque no le dará nada del jamón porque se debe acertar la respuesta nada más coger el teléfono a García.

"Hola Pascual, ¿qué tal? buenas tardes", quiso saber el presentador, para darle la buena noticia al marido de Purificación. Sin embargo, fue la reacción del señor lo que descolocó por completo al presentador. "¡No fastidie que le he fastidiado la siesta!", se lamentaba el comunicador al escuchar que le respondía con la voz baja y entrecortada.

"No, que vamos a un entierro", soltaba entonces Pascual, dejando totalmente descolocado y sin palabras a García. "¡Pues todo un planazo!", agregaba el señor, muy irónico, para romper con el tenso momento. "¡Qué tino tenemos, discúlpenos!", se disculpaba la copresentadora por molestarles en un momento como ese. "¿Quién se ha muerto?", quiso saber el presentador. "Pues una señora del pueblo, era mayor ya", aclaraba Pascual tras confirmar que el funeral era a las 17:00 horas y que ya iban con retraso.

"No le quitamos más tiempo", se disculpaba el conductor del espacio. "Bueno, si llegas tarde no se va a molestar la difunta", bromeaba García. "Oye, que tino tú", le cortaba su compañera. "No teníamos más gente que hemos llamado a uno que va a un funeral y encima a las cinco", señalaba el comunicador, entre risas. "Tendrán la iglesia cerca porque están apurando", les advertía Santoro.