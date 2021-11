Ibai Llanos: El problema económico que sufrió, el origen del nombre de su mansión y el actor al que se parece

El fenómeno de Ibai Llanos es digno de estudio. Ibai es el tercer 'streamer' de la plataforma de videojuegos Twitch mejor pagado del mundo y el primero de habla hispana, con unos ingresos de infarto que sobrepasan el millón de euros al año.

Además está situado en segundo lugar en la lista de 'streamers' que más beneficios obtiene de publicidad. Una media de 73.214 espectadores por transmisión le supone unos ingresos de 456.855 dólares anuales solo por este concepto.

Ibai Llanos comenzó como 'caster' -comentarista de videojuegos- de League of Legends, un juego de estrategia en el que dos equipos de cinco jugadores se enfrentaban para ver quién destruía la base del enemigo. Ha ganado el premio al "Streamer del Año" en 2020 por los Esports Awards, además de ser una de las personas más influyentes de España en el mundo, según una lista de Forbes en 2021.

Portada de Forbes en octubre. Pero sin traje que no me pega y me da vergüenza. pic.twitter.com/jhxM2vBcHT — Ibai (@IbaiLlanos) October 2, 2021

Pese a su meteórica trayectoria y su juventud, Ibai tiene las ideas muy claras. En alguna entrevista ha reconocido que no le gustaría ser un modelo para los jóvenes que quieran ser streamers. "Todo me ha salido muy bien, pero no es normal que ocurra", ha señalado. Por eso ha animado a los jóvenes a que hagan directos, pero sobre todo a que prioricen sus estudios, que prueben, pero con algo seguro.

VÍDEO ''LA SELECTIVIDAD''

También son famosos sus vídeos virales motivacionales para los estudiantes que tienen que hacer frente a la Selectividad.

Solo uno de estos discursos emitido el 30 de mayo de 2019, obtuvo hasta 100.000 retuits y 200.000 likes. Además de la fuerza de sus palabras y de la claridad de su mensaje, Ibai aparecía enfundado en un traje como si se tratara de un entrenador de fútbol profesional narrando las jugadas claves para triunfar en este examen:









Tal fue el impacto de esta grabación, que ha habido profesores que incluso lo han utilizado con sus alumnos a modo de motivación para apaciguar sus nervios ante la temida prueba. Ibai volvió a hacer otro en 2020, con igual éxito entre su legión de seguidores. "Concentración y si el examen dura 90 minutos, me voy en en el 91", insistía:

Ya ha llegado el mejor entrenador del planeta para salvar los exámenes pic.twitter.com/eYcSDBGhaN — Ibai (@IbaiLlanos) June 23, 2020





IMAGINATIVO, SENCILLO Y AHORRADOR

El popular creador de contenidos bilbaíno ya apuntaba maneras desde pequeño. Él mismo ha reconocido que era una persona muy creativa e imaginativa, con grandes intereses en deportes y periodismo, es decir, la tormenta perfecta.Cuando terminó sus estudios Ibai no tenía claro qué estudiar y fueron precisamente los videojuegos los le que facilitaron la decisión.



Una oferta de 1.000 euros para trabajar en Barcelona le hizo dejar su tierra natal para asentarse en Barcelona. Sin embargo, según ha relatado, ese cambio -sumado a otras circunstancias- llegó a pasearle factura a su salud. Las piernas y los brazos se le dormían, sufría mareos, no sabía si por ansiedad o por ataque de pánico. "Fue la peor época de mi vida".

JUVENTUD COMPLICADA

La juventud de Ibai no fue un camino de rosas. El propio streamer reconocía en una entrevista con Jordi Évole, que la crisis del 2008 desencadenó un duro momento financiero en su casa, hasta el punto de que hubo momentos en los que su padre se quedaba sin comer para que lo pudiera hacer su hermano. En esos momentos su madre perdió el trabajo y su padre se endeudó, lo que le llevó a encontrar refugio en los videojuegos.

Quizás estas sean las razones por las que Ibai Llanos se reconoce como sencillo y ahorrador. "Ahorro mucho, mira cómo voy vestido". Reconoce que la ropa cara no le atrae. Por esa razón y por cuestión de talla, según ha dicho.

¿Por qué soy exactamente igual que el actor que hace de Paquita Salas?

Pese a que le gustan platos tan básicos como los macarrones o bebidas como el agua, reconoce que le gusta comer bien.

En este sentido relataba una curiosa anecdota que le sucedió en el restaurante de Arzak en Barcelona. Llevaba unos pantalones cortos y "por el dress code", según señaló, no pudo entrar, algo que fue replicado con humor por parte del cocinero vasco. Entonces a Ibai le apetecía tanto el plan que se acercó a una tienda cercana y estuvo a punto de comprar unos partalones por la friolera de 800 euros. Finalmente descartó la idea y acabó comiendo en un kebab. Kaixo @IbaiLlanos! Vente cuando quieras que no hay dress code. Aquí solo hay que traer hambre y mucha curiosidad #LoDeIbai#Donostia#SanSebastianpic.twitter.com/RBwdhMQ8sq — Arzak (@ArzakRestaurant) March 8, 2021

SU PARECIDO CON BRAYS EFE

Cada famoso tiene su doble y en el caso de Ibai también lo hay. Él mismo ha bromeado en sus redes sociales con su gran parecido con el canario Brays Fernández Vidal, más conocido como Brays Efe, actor dela serie de Netflix, Paquita Salas. "¿Por qué soy exactamente igual que el actor que hace de Paquita Salas?", se preguntaba.

Por qué soy exactamente igual que el actor que hace de Paquita Salas pic.twitter.com/9iYRy1ntEO — Ibai (@IbaiLlanos) March 11, 2018

Un parecido más que razonable al que el actor, que también ha participado en 'Tu cara me suena' de Antena 3, no ha dudado en sacarle punta:

Yo. Yo con @davidbroncano. En el backstage de @LaResistencia. Yo. Qué bien lo pasemos. pic.twitter.com/qOQxV6RWYA — Brays Efe ?? (@braysefe) November 23, 2019

MUNDIAL DE GLOBOS

De Ibai Llanos también destaca su faceta solidaria. Coincidiendo con los momentos más duros de la covid, en marzo de 2020 organizó un torneo de FIFA 20 para recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad, hasta el punto de recaudar 200.000 euros.

Pero también ha sido impulsor de competiciones muy divertidas, la más reciente junto con el futbolista Gerard Piqué; un mundial de globos. El jugador del FC Barcelona tuvo la idea de realizar este evento a raíz de un video viral en 'Tik Tok' de dos hermanos de Oregon (Estados Unidos), que 'peleaban' en el salón de su casa por intentar que un globo tocase el suelo antes de que el otro lo tocase, al tiempo que trataban de evitar todos los obstáculos que había.

La cita en el Parque Temático de Port Aventura, en Salou (Tarragona) reunió a 32 competidores representando a un país y fue retransmitida por Llanos a través de su canal de 'Twitch', con una audiencia media de 499.890 espectadores y un minuto de oro con 632.494.

El catalán Jan Franquesa fue el encargado de representar a la anfitriona en este Mundial en el que se deshizo de Uruguay, Cuba y Marruecos hasta caer ante Perú y finalizar en el tercer escalón del podio.





Quiero comprar los derechos de esto y montar un mundial https://t.co/VooLq4HTbE — Ibai (@IbaiLlanos) August 21, 2021

Esto es una jodida barbaridad.

pic.twitter.com/F5NuonoLXx — Ibai (@IbaiLlanos) October 15, 2021





LA CASA DE ETO'O; LA MANSIÓN DEL G3 (así se llama su grupo de streamers)

Ibai Llanos vive de alquiler en la que era casa del futbolista camerunés Samuel Eto'o, una mansión por la que se pagaría cerca de 15.000 euros al mes.

Pero Ibai comparte espacio con otros streamers que también viven en ella. Por ello se la conoce con el nombre de la mansión del G3, como se llama su grupo de streamers.

SU ENIGMÁTICA NOVIA: G3 JEFA

Tan celoso es de su intimidad que tampoco se sabe mucho de su novia con la que llevaría 6 años. Sí que ha trascendido, porque él mismo lo ha contado, que tanto él como sus compañeros de mansión, la llaman cariñosamente 'G3 Jefa'. Entre sus responsabilidades estaría "ser el enlace entre la casa y las marcas publicitarias, gestionar la casa, leer los mails o ayudarles con las creatividades". Una persona "tremenda" que Ibai ha calificado de "multiusos" y que "trabaja una barbaridad".

La pareja no se prodiga en actos públicos salen poco y según afirma Llanos, pasan mucho tiempo en casa viendo películas y jugando a juegos de mesa, aunque también les gusta salir al campo y comer en restaurantes.

"¿Quién es G3 jefa?" Aquí la respuesta, porfa no sean insistentes con el tema.?? pic.twitter.com/wKRIyUDivw — IBAISITOS ?? (@OnlyIbai_) February 1, 2021