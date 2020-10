Quique Peinado sorprende en 'Zapeando' al desvelar cuánto dinero tiene: "Tienes más que yo"

El pasado viernes, para despedir bien la semana, los colaboradores de'Zapeando'se sometieron a un juego presentado por Valeria Ros. Pero más que para divertir a los miembros del equipo, el objetivo era hacer disfrutar a los espectadores mientras les veían pasar un mal trago.

Ros llevó a su sección unjuego de preguntas y respuestas en el que los colaboradores debían ser totalmente sinceros, fuera cual fuera la respuesta. Las víctimas de este test han sido Lorena Castell, Cristina Pedroche y Quique Peinado.

No obstante, lo que más impactó, tanto al público como a los compañeros, fue la respuesta de Peinado. "Al más puro estilo Broncano, elige entre confesar el dinero que tienes en el banco o cuánto sexo has tenido este mes", insistió Ros.

"Os digo lo del banco que acabo antes. En 'La Resistencia' lo dije ¿80.000 era? 80.000", ha confesado el periodista, dejando boquiabiertos a sus compañeros. "Uhh, estás forrado", reaccionó Ros.

"¿No miras nunca tu cuenta?", le preguntó Cristina Pedroche al verle dubitativo. "Tengo las cuentas de los niños, no sé qué, tal... 80.000", explicó Peinado. "Pues tienes más que yo", añadió Castell.

"¿Tus niños ya trabajan?", quiso saber Dani Mateo. "No, pero ya tienen una cuenta, para que no tengan que trabajar. Mi objetivo es que no trabajen", comentó Peinado entre risas. "Hay que hacerlo pronto, los niños tienen que espabilar", bromeó el presentador.

'Zapeando' (laSexta)

La respuesta de Cristina Pedroche y Lorena Castell

Acto seguido, fue el turno de Cristina Pedroche. Ros se interesó por el momento más ridículo de su vida. "Entré en 'Sé lo que hiciesteis...' y me caí", aseguró Pedroche. "Borraría otras cosas, pero como la gente no se acuerda, prefiero no recordárselos. Entonces siempre digo ese momento", reconoció.

Asimismo, Lorena Castell tuvo que definirse en una sola frase. "Soy una persona muy divertida y tengo muy buena conversación. Y beso bien, un pequeño detalle, porque si me quiero enrollar con esa persona", declaró la colaboradora entre risas.