Lo que no se vio de la bofetada de Will Smith: por qué se rio del chiste y la veracidad de su disculpa

La 94.ª edición de los Premios Oscar está dando mucho que hablar y, seguro, que será una de las más recordadas de la historia de los premios. Esto se debe a que Will Smith se convirtió en el absoluto protagonista de la noche y no solo por ser galardonado como Mejor actor. Este momento se dio cuando, de pronto, en pleno directo, el actor se levantaba de su asiento para subirse al escenario y dar una bofetada a Chris Rock.

El comediante estaba en el escenario como presentador, pero un mal chiste sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett, interrumpía el momento de risas al ver que el actor nominado perdía la paciencia. "Will Smith me ha pegado un puñetazo, esto es historia de la televisión", decía el conductor del espacio, intentando quitar hierro al asunto. Tras el puñetazo, Smith se sentaba de nuevo en su butaca y gritaba a Rock desde su asiento: "Quita el nombre de mi mujer de tu puñetera boca".

El cómico hizo una broma sobre que esperaba ver a la esposa del actor en la segunda entrega de 'La teniente O’Neil', la película en que Demi Moore se rapaba la cabeza. El problema es que Pinkett decidió raparse tras sufrir problemas de alopecia, de los que ha hablado públicamente. Este episodio ha generado un gran debate, ya que muchos discuten sobre si es justificable o no el guantazo de Will Smith a Chris Rock. Algunos consideran que fue una reacción fuera de lugar, pero otros creen que no se debería hacer chistes con una enfermedad, teniendo también en cuenta el estigma que esta supone y lo duro que fue para la mujer del actor aceptarse tal cual es.

Sin embargo, también ha habido mucha controversia en torno a cómo se desarrolló este momento. Esto se debe a que algunos destacan que el propio actor también se ríe del chiste que hace el presentador minutos antes de subirse al escenario en defensa de Pinkett. Incluso esto provocó que muchos señalasen este escándalo como un montaje para que los productores Will Packer y Shayla Cowan solventasen el mínimo histórico de audiencia de 2021 o como promoción de 'El método Williams'. Sin embargo, la clave de todo esto se puede ver en el lenguaje corporal de todos los protagonistas de esta escena.





La reacción de Jada Pinkett

En primer lugar, es importante fijarse en la reacción de Pinkett para darse cuenta que el momento está muy lejos de haber sido planeado. Desde el principio, la actriz muestra que no le hacen ninguna gracia los comentarios que está realizando el cómico. "Esto es algo llamativo porque, por inercia, el ser humano tiende a imitar las emociones que le rodean. Todo el mundo se está riendo a su alrededor, incluido su propio marido. Sin embargo, ella vuelve la cara y manifiesta un claro disgusto con el rostro", explica José Luis Martín Ovejero, profesor en Comunicación No Verbal y Oratoria.

Además, la incomodidad de la actriz se puede comprobar por cómo se agarra las manos y se las aprieta. "Ese es un gesto que se llama automanipulador de tensión nerviosa y autocontrol. Es como si se estuviera autofrenando a sí misma", señala el experto.









El significado del comportamiento de Will Smith

La forma de actuar de Will Smith es la que más ha dado que hablar, ya que es la que más confusiones ha generado ante un supuesto montaje, dadas las risas del principio y del final. En un primer momento, Will Smith se ríe del chiste como el resto de los presentes, dejando ver que está siguiendo la broma. No obstante, hay unos breves minutos en los que se pierde de vista a la pareja por culpa de un cambio de plano. De forma inmediata, se ve como el actor está yendo hacia el escenario, con determinación, y directo al presentador.

Entre esos dos momentos falta información por culpa del cambio de plano, siendo esta una imagen esencial para entender cuál fue el detonante de su agresividad. "Tiene que existir un detonante que provoque que Will Smith pase de estar riendo a decidir darle una torta", asegura Martín Ovejero. "Considero, como una hipótesis porque no se puede ver en el plano, que algo pasa con su mujer. O él ve que ella está muy enfadada o ella le dice algo. Algo sucede con quien está realmente enfadado, que, claramente, es su mujer", explica.

Por otro lado, hay dos detalles a tener en cuenta cuando el actor recupera su asiento tras agredir al presentador. Cuando da la espalda a Rock, el ganador del Oscar muestra una leve sonrisa, señal que también hizo dudar a los espectadores sobre la existencia de un guion durante la gala.









"No tiene sentido que sonría si está muy enfadado. Sin embargo, esa sonrisa es porque existe mucha tensión y la tensión puede provocar que una persona tenga emociones contradictorias. También, cuando el cerebro quiere que no se note tanto la emoción que realmente siente, siempre la oculta detrás de la sonrisa. Además, es sonrisa de satisfacción por el objetivo cumplido al lograr darle su merecido", apunta el profesor de lenguaje no verbal.

A pesar de ello, la sonrisa desaparece de su rostro muy rápido y vuelve a mostrar su enfado frente a la cámara cuando empieza a gritar a su compañero de profesión desde su butaca: "En ese momento, Will tiene una mirada directa, propia de la ira. También se le ve con la barbilla alta, lo que muestra que una persona está muy convencida y orgullosa de lo que ha hecho. En tercer lugar, hay tensión facial. Al igual que le sigue golpeando con palabras por la forma en la que le habla. Se ve que las palabras no están guionizadas, las va soltando a golpes".









La respuesta de Chris Rock al golpe

Hasta este punto, está claro que el matrimonio no se esperaba vivir este tenso momento y más teniendo en cuenta en que sería un día que recordar por el reconocimiento profesional de Smith por su interpretación en 'El método Williams'. Aun así, la reacción del presentador con el golpe lo corrobora. Mientras veía llegar al actor, Chris Rock parecía esperarle con el cuerpo inclinado hacia la persona que le va a golpear. "Pero esto pasa cuando no esperas que te golpeen. Él se espera que, tal vez, le vaya seguir la broma o le diga algo, pero no que le vaya a golpear. Si se lo hubiera esperado, hubiera puesto una postura más defensiva y le pilló con la guardia baja", aclara el experto.

Otra señal que afirma que no se esperaba el golpe, es que el humorista está con las manos cogidas detrás del cuerpo y las separa del propio golpe que recibe. Además, su cara refleja enfado y conmoción cuando logra recuperar la compostura: "Está muy sorprendido por lo que acaba de pasar, por lo que se le ve paralizado y tampoco se lleva la mano a la cara".

Este enfrentamiento termina con Rock sintiendo desprecio y una superioridad moral a la del protagonista de 'El Príncipe de Bel-Air': "Analizando el rostro, tiene microexpresiones de desprecio. Cuando habla de lo que ha sucedido tras ser abofeteado por el actor, demuestra un desprecio que equivale a una superioridad moral hacia la otra persona. Él se considera superior porque cree que el otro se ha rebajado por como ha reaccionado. La parte izquierda de su labio se eleva ligeramente, lo que indica desprecio".









La veracidad de la disculpa de Will Smith

Todo lo que ocurrió en la última parte de la gala quedó eclipsado por este incidente que confundió a los espectadores. Sin embargo, ese enfrentamiento no se quedó ahí y, poco después, Smith volvió a subir al escenario para recoger su Premio Oscar a Mejor Actor y aprovechó para disculparse ante la Academia y los presentes: "Quiero disculparme con la Academia y quiero disculparme con todos mis compañeros nominados; este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio". "El amor te hace cometer locuras", zanjaba el intérprete.

Aunque el actor quiso enmendar su error, parte de la audiencia no se creyó sus disculpas. Pero, teniendo en cuenta su expresión facial, estaba realmente triste con la situación que había generado: "Las cejas reflejaban tristeza, pero no me fío de las lágrimas. Las lágrimas son muy fáciles de disimular, pero lo que es más difícil es activar el músculo superciliar, que es el que está entre las cejas', dado que solo se activa cuando estamos realmente tristes".

Lo que Smith no mostró en ningún momento fue "arrepentimiento". Por su manera de pedir perdón, el protagonista de la noche estaba apenado por la situación generada, no por haber golpeado a Rock. "Si estuviese arrepentido por dar un golpe a otra persona, que no se lo merecía, a la primera persona que habría pedido disculpas es a Chris Rock, con nombre y apellidos. Y eso no lo hace", señala el experto. "Pide disculpas a los invitados, a la Academia, a los nominados porque sabe que ha montado un espectáculo", agrega.

Lo que también pone en duda su disculpa es cómo relaciona el argumento de la película que le ha hecho ganador con su cuestionado comportamiento de esa noche. Es por esto por lo que no se sabe si su disculpa fue sincera o pasar salir del paso al ser consciente de que había metido la pata. "Al final, acaba haciendo una pequeña broma diciendo que espera que la Academia le vuelva a invitar y ahí es cuando sonríe. Podría ser totalmente real o también podría ser interpretada. No lo podemos saber", indica el experto.





No fue un momento guionizado

Finalmente, después de unos días debatiendo sobre ello, lo que está claro es que los actores no estaban interpretando ningún papel. Si estuviera guionizado y él quisiera demostrar su enfado, no se habría reído a carcajadas antes de indignarse. En el caso de tratarse de un montaje, en el momento en que su mujer está enfadada, Smith también se habría cabreado en ese mismo momento. "A ella no le hace ninguna gracia lo que está pasando y él no está mirando a su mujer cuando se está riendo", asegura Martín Ovejero.

De todas formas, sigue habiendo una incógnita respecto al cambio de plano en el que se habría producido el detonante y habría cortado las risas del actor premiado. Muchos siguen juzgando a Smith por haber seguido la broma, pero puede que su cerebro no hubiera reaccionado todavía y se hubiese contagiado por las risas del entorno. "Nuestras neuronas espejo del cerebro, tienen la tendencia automática a imitar las emociones de nuestro entorno, a no ser que te enfade mucho, como parece que le sucedió a la mujer de Will Smith", asiente el experto.

Entonces, puede haber dos opciones para la risa. Que haya pasado algo en el minuto que la cámara no les enfoca o que Will Smith haya tardado en reaccionar al empatizar con su entorno. "Las dos opciones son coherentes o, incluso, pueden haberse dado las dos a la vez", reconoce el profesor de lenguaje no verbal. Lo que también está claro es que la pareja consideró el monólogo de Rock como una broma fuera de lugar, lo que desencadenó en la agresividad del actor en defensa de su mujer y en el desconcierto del presentador al recibir el golpe.

