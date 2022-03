El día que Will Smith advirtió a Pablo Motos de lo que podía pasar: "Cuidado con las palabras a mi esposa"

La noche del domingo, Will Smith se convirtió en el protagonista absoluto de la gala de los Oscars. De pronto, el actor se levantó de su asiento y se subió al escenario para dar un puñetazo a Chris Rock en pleno directo. El comediante estaba en el escenario preparado para dar un galardón, pero un mal chiste sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett, interrumpía el momento de risas al ver que el actor nominado perdía la paciencia. "Will Smith me ha pegado un puñetazo, esto es historia de la televisión", decía el presentador, intentando quitar hierro al asunto.

Tras el puñetazo, Smith se ha sentado de nuevo en el lugar donde se encontraba y ha dicho en varias ocasiones "Quita el nombre de mi mujer de tu puñetera boca". El cómico hizo una broma sobre que esperaba ver a la esposa del actor en la segunda entrega de 'La teniente O’Neil', la película en que Demi Moore se rapaba la cabeza. El problema es que Pinkett Smith decidió raparse tras sufrir problemas de alopecia, de los que ha hablado públicamente.

Este episodio ha generado un gran debate, ya que muchos discuten sobre si es justificable o no el guantazo de Will Smith a Chris Rock. Muchos consideran que fue una reacción fuera de lugar, pero otros creen que no se debería hacer chistes con una enfermedad, teniendo también en cuenta el estigma que esta supone y lo duro que fue para la mujer del actor aceptarse tal cual es.

Este momento ha revolucionado las redes sociales y, tres días después, lo sigue haciendo. A raíz de esto, han surgido numerosos memes, montajes en tono de broma, además de comentarios de todo tipo sobre este debate. Asimismo, han salido a la luz varios vídeos protagonizados por Will Smith hace años y que han dado mucho que hablar.

Will Smith ya avisó en su día a Pablo Motos de lo que le podía pasar. #Oscarspic.twitter.com/7tgQ6mi8fO — Toni Morejón (@ToniMorejon) March 28, 2022





El momento clave de Will Smith en 'El Hormiguero'

Uno de los momentos que han vuelto a viralizarse fue cuando el actor abofeteó a un reportero ucraniano en plena promoción de 'Men In Black 3'. Hace diez años, el protagonista de la película se encontraba en Moscú para acudir al preestreno del film y atender a la prensa que se encontraba en la alfombra. En ese momento, perdía la paciencia y se puede ver como agrede a un periodista. De la misma manera, también se ha señalado un episodio de 1991 en el que el actor aparece haciendo chistes sobre calvos.

A raíz de esto, también se ha recordado un llamativo momento que se vivió en España. Durante una de sus muchas visitas a 'El Hormiguero', Smith tuvo un gesto que ha recordado mucho a lo que sucedió en los Oscars. En agosto de 2010, Will Smith acudía al programa de las hormigas junto a su mujer, Jada Pinkett, su hijo Jaden y Jackie Chan para presentar 'Karate Kid'.

En un momento del programa, el presentador se dirige directamente a Jada. Sin embargo, el actor le corta y le lanza una advertencia en tono de broma que hizo reír tanto al conductor del espacio como al público. "Pablo. Cuidado con las palabras para mi esposa, ¿entendido?", le decía el actor, mientras hacía un gesto con la mano en señal de frenarle.

No obstante, todo parecía tratarse de una broma. A pesar de ello, las redes no tardaron en reacciones: "Ni los Simpson predijeron esto" o "Dios mío qué creepy es oír ahora esas risas", dicen algunos usuarios de las redes sociales junto a este vídeo. Sin embargo, por su parte, Motos ha defendido en todo momento al actor, ya que también mantienen una estrecha relación.

"Aunque quede claro que la violencia es injustificable y que Will Smith ha metido la pata y, seguramente, el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro, me gustaría que entendiésemos la otra parte... Es un arrebato. Es una cagada. Después te arrepientes y cuando te das cuenta ya no hay remedio", opinaba el presentador tras asegurar que el actor es de las mejores personas que conoce y que tiene "un corazón de oro".

Will Smith ya avisó en su día a Pablo Motos de lo que le podía pasar. #Oscarspic.twitter.com/7tgQ6mi8fO — Toni Morejón (@ToniMorejon) March 28, 2022