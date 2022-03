¿Qué ha sido de Santiago Ramos, el actor que interpretaba a Andrés Guerra en 'Aquí no hay quien viva'?

'Aquí no hay quien viva' es una de las series más conocidas de la historia de nuestra televisión y de Antena 3, siendo una de las producciones más recordadas y reconocidas de la primera década del siglo XXI en nuestro país. En este sentido, su éxito se sigue extendiendo hasta nuestros días, ya que sigue cosechando adeptos gracias a sus emisiones en los canales de Atresmedia y también en las plataformas digitales.

En este sentido, a lo largo de estos casi 20 años de historia, sus seguidores siguen recordando con mucho cariño al elenco de personajes que formaron parte de la comunidad de Desengaño 21, recordando incluso a día de hoy algunas de sus frases más célebres. Juan Cuesta, Lucía 'La pija', Isabel 'La hierbas' o Emilio Delgado forman ya parte de uno de los capítulos más exitosos de las series españolas, pero también a estos nombres se suman otros como el de Andrés Guerra, personaje que fue encarnado por el actor Santiago Ramos a partir de la segunda temporada.

Junto a su familia, Andrés Guerra llegaba a la comunidad de Desengaño 21 en un momento en el que no pasaba por una buena situación económica. Empresario de una tienda deportiva, rápidamente consiguió colarse en la trama a través de sus 'chanchullos', que, de una manera u otra, involucraban a todos los vecinos. Con el avance de la serie, su separación significó un importante revés para el empresario, que tuvo que marcharse a vivir solo al ático del edificio donde padeció síndrome de Diógenes.









Pero Andrés Guerra consiguió tener éxito en el amor dentro de las paredes del famoso edificio: primero con Vicenta, después con Nieves Cuesta y por último con Carmen, la profesora universitaria de Emilio Delgado. Al final, tras sufrir un accidente en el ascensor y haber padecido un ataque de amnesia, Andrés Guerra desapareció de la trama tras conseguir los ahorros que Concha guarda debajo del colchón de casa de Vicenta y Marisa.

Esta fue la última vez que vimos a Santiago Ramos en la serie, tras ponerse al frente de su papel más longevo en televisión, pero su carrera continúo en televisión y después encima de las tablas del teatro.

Cuando terminó la serie, en 2006, interpretó a Villalba, el amigo estafador del protagonista de ‘Pelotas’ y consiguió en 2013 un papel protagonista en ‘Familia: manual de supervivencia’, donde hizo de cabeza de familia, pero por un problema de la productora se dejaron de grabar los siguientes capítulos y solo se emitieron 8, sin volverse a saber nada del serial.

LA VIDA PERSONAL DE SANTIAGO RAMOS

Desde entonces, Santiago Ramos ha estado dedicado al teatro, interpretando obras tan míticas como ‘¡Ay, Carmela!’ junto a Verónica Forqué, y la última, en 2015, ‘Páncreas’ junto a Fernando Cayo y Alfonso Lara.

Un año antes de esta oportunidad, en 2014, declaró públicamente que cobraba el paro al no haber trabajo: "hay mucho paro, pocas posibilidades para el teatro, donde siempre me he defendido. Siempre me he defendido con la tele, con la mezcla de cosas que puedo hacer, pero el momento es tremendo y todavía no ha acabado”, expresó.

Incluso se atrevió a contestar a la pregunta de por qué no hemos podido verle en ‘La que se avecina’, al haber sido creada por los mismos productores que ‘Aquí no hay quien viva’, los hermanos Caballero: “Parece que no era mi sitio natural. Fue cosa de ellos: estaba encantado de hacerlo y hacer teatro incluso a la vez", dijo.

En cuanto a su vida personal, se sabe que tuvo un hijo con la también actriz Gloria Ramos, de la que posteriormente se separó. Y en 2005, tras más de 10 años juntos, se casó con Paca Almenara, maquilladora de cine y madre de la actriz María Adánez, con la que compartió pantalla en ‘ANHQV’. “En nuestra relación, los pilares fundamentales son el respeto y el amor. Paca y yo disfrutamos mucho juntos. Nos encanta eso de estar en casa leyendo y escuchando música. En definitiva, llevamos una vida placentera, tranquila, muy normal”, declaró entonces.

Lo último que conocemos de él es que, a sus 72 años, sigue en plena forma y en 2020 fue reconocido con el Premio Actúa de AISGE por su trayectoria como actor, un galardón que reconoce todos sus logros y que agradeció enormemente.