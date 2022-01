José Luis Gil: su estado de salud, sus problemas con Hacienda y el adiós a Aquí No Hay Quien Viva

José Luis Gil es un actor español, popularmente conocido por sus papeles en 'Aquí no hay quién viva' y 'La que se avecina', como Juan Cuesta y Enrique Pastor, respectivamente. Nacido en Zaragoza en 1957, se inició muy joven en el mundo de la interpretación. Proveniente de una familia que no estaba vinculada al mundo artístico, salvo por su abuelo materno, que era músico y poeta, supo hacerse un hueco en la profesión, gracias a su enorme talento.

Principalmente, ha trabajado en tres ramas, televisión, teatro y doblaje. Con tan solo 20 años fue fichado por un estudio de doblaje y dedicó 25 años de su carrera a ser actor de doblaje, lo que compaginaba con el teatro. Su voz ha sido la de actores como Patrick Swayze o Tim Allen, y la de personajes como Buzz Lightyear en ‘Toy Story’.

Pero sin duda, lo que más fama le ha dado ha sido su participación en AQNHV y LQSA. La primera comenzó a emitirse en el año 2003 en Antena 3, mientras que LQSA llegó en 2007 a Telecinco. La serie cuenta con doce temporadas y este año está previsto que llegue la decimotercera y última a Mediaset. El actor es muy activo en sus redes sociales, donde comparte momentos de sus rodajes y los personajes de teatro que interpreta.





Su polémica 'salida' de 'La que se avecina'

En julio de 2020, José Luis Gil publicaba una foto en su perfil de Instagram junto a sus compañeros Jordi Sánchez y Nacho Guerreros que interpretan a Antonio Recio y Coque Calatrava, junto a una frase que decía: "Mi última secuencia en LQSA12 en la mejor compañía. Infinitas gracias a todo el equipo! Hasta siempre!". En sus palabras podía entenderse que dejaba la serie, una triste noticia para los seguidores de la misma. Sin embargo, meses después, el actor desmentía la información publicada por varios medios de comunicación, en la que se aseguraba que no quería continuar formando parte de la serie. Gil apuntaba que había formado parte de la serie hasta el final y que seguiría haciéndolo en caso de que continuara, por lo que se entiende que el actor sí ha formado parte del rodaje de la última temporada.





Respecto a 'La que se avecina', José Luis Gil ha confesado el nombre de algunos actores con los que le gustaría compartir escena, ya que "les admira mucho", como Javier Gutiérrez o Adriana Ozores. Además, ha hablado sobre las tomas falsas, y es que no se considera "muy gracioso", pero ha reconocido haber vivido "equivocaciones, alguna caída porque te has resbalado con el parqué o te has confundido 12 veces con una puñetera palabra que no te sale".

Cómo conoció a su mujer

José Luis Gil comparte su vida con su mujer, Carolina Montijano. Ella también es actriz de doblaje y se conocieron gracias a su profesión. Juntos han tenido tres hijos, uno de ellos es ingeniero informático mientras que una de las chicas hizo sus pinitos en el mundo de la interpretación. Sin embargo, al ver el éxito de su padre con 'ANHQV', decidió enfocar su vida profesional por otros caminos.

En una entrevista concedida a la revista 'Diez Minutos', el actor reconoce haberse perdido "mucho" momentos familiares importantes debido a su trabajo, aunque asegura "ser consciente de esa carencia". "Compatibilizar familia y trabajo no siempre es fácil, pero a estas alturas de nada sirve lamentarse. Son cosas que ya han pasado y no les puedo poner remedio. Doy gracias a mi familia porque en ese aspecto siempre han sido muy comprensivos conmigo", asegura, al mismo tiempo que apunta que para su mujer y sus hijos él siempre "hace bien" sus papeles, algo que valora pero no le sirve a nivel crítico.

Su pasión por el teatro

El actor ha pasado toda su vida subido a las tablas del teatro. A sus 64 años sigue dedicándose parte de su vida a la interpretación en el teatro. José Luis asegura que la magia del teatro es especial y que cambia, al contrario de lo que ocurre con el cine. Además valora "la cercanía entre el público y los actores, los gestos, que es lo que le diferencia de todo lo demás" y asegura que le parece "un milagro" que la gente "salga de su casa, con frío, lluvia o calor, saque su entrada y se siente a vernos". En los últimos meses ha formado parte de la obra 'Eduardo II. Ojos de niebla', de la cual ha compartido varios vídeos y fotografías en su cuenta de Instagram.





El incómodo momento que vivió con una espectadora

Hace varios meses, el actor confesó una situación muy peculiar que vivió con una espectadora representando una obra de Woody Allen. En una representación, una compañera les avisó de que iba a ir una amiga suya a ver la función y que tenía una risa "de estas que se oyen, que se oyen mucho". Durante la función, el actor pudo percibir dicha risa y al terminar lo comentó con su compañera. Una situación que se podría haber quedado en una simple anécdota, sino fuera porque la amiga volvió en varias ocasiones a disfrutar de la obra de teatro.

Y es que de tanto acudir al patio de butaca, la espectadora en cuestión, acabó aprendiéndose la obra. "Se sabía la obra prácticamente, sabía cuándo iban los momentos más divertidos. Y se reía antes de las frases graciosas. Cuando yo o cualquier personaje iba a decir algo muy gracioso o muy simpático, ella empezaba a reírse con antelación. Nos obligaba a parar y esperar a que bajase la risa y entonces colocábamos la frase ¡Y otra vez volvía a reírse!", relataba José Luis Gil. Afortunadamente, el actor se tomó la situación con humor, y es que reconoce, que de no ser así, "te puede sacar de situación y hacer una función ruinosa".

Gracias, Salamanca.Teatro Ideal.

Gracias, “Eduardo ll. Ojos de niebla.” pic.twitter.com/PMjONSdp7p — JOSE LUIS GIL SANZ (@joseluisgilsanz) October 25, 2021





Sus problemas con Hacienda

El actor tuvo que hacer frente a una inspección de Hacienda en el año 2018, en la que fue condenado a pagar 231.087 euros, una sentencia que recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dio la razón a Hacienda. El desencadenante fue la sociedad de Gil, Nube Nueve, de la que era socio al 60% junto a su mujer, y a través de la cual facturaba, en lugar de hacerlo como autónomo. El actor sí recibía remuneración de la empresa pero Hacienda entendió que no era suficiente para ser considerado un empleado de la misma.





Tras la sentencia, el actor afirma haberse sentido "tratado como un delincuente" y ser "una de esas víctimas del sector". Estas eran sus palabras en una entrevista recogida por 'El Mundo' en octubre de 2018: "Conforme se iban cambiando las leyes, nos recomendaron cotizar de una manera que era legal, o, por lo menos, no era ilegal. Sin tocar una coma, la ley se puede interpretar de una manera o de otra. Entonces, deciden reinterpretar la normativa de otra forma, cogen a un sector y lo destrozan".

Su estado de salud

En las últimas semanas, José Luis Gil ha saltado al centro de la noticia, tras conocerse que sufrió un ictus el 4 de noviembre y estuvo ingresado en el hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid durante 22 días. El 1 de diciembre, Mediaset hizo público un comunicado dando la noticia, a petición del actor, que recibió el alta el 26 de noviembre y se está recuperando en su casa. Hace escasos días, el actor Jordi Sánchez, amigo y compañero de Gil, era preguntado por la última hora sobre el estado de salud del famoso 'señor Cuesta'. Sánchez aseguraba que "se está recuperando bien".