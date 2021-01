Lo que no sabías de Tamara Falcó: su pasado con Amancio Ortega y el enfado de Julio Iglesias el día que nació

Tamara Falcóes conocida en el mundo desde 20 de noviembre de 1981, el día en que nació, dado que sus padres son Isabel Preysler, ex mujer de Julio Iglesias y madre de Enrique y Julio Jr. Iglesias, y Carlos Falcó, V marqués de Griñón y XII marqués de Castel-Moncayo.

No obstante, aunque siempre ha sido un personaje al que citar en la prensa rosa, fue hace un par de años cuando comenzó a aparecer con regularidad en la television. Desde que se proclamó ganadora de 'Masterchef Celebrity 4', no ha dejado de recibir ofertas de trabajo para la pequeña pantalla.

Además de asistir a programas como invitada, como fue el caso de 'Mi casa es la tuya', actualmente, la podemos ver presentando espacios como 'Cocina al punto con Peña y Tamara' y como colaboradora, como es el caso de 'El Hormiguero', donde forma parte de la tertulia que Pablo Motos dirige los viernes, y 'A partir de hoy', donde fue consultora de lifestyle. Asimismo, el pasado viernes debutó como jueza en 'El Desafío'.

Por si fuera poco, como consecuencia del fallecimiento de su padre, quien murió este 2020 a sus 83 años a causa del coronavirus, la celebrity es la encargada de ostentar el título más conocido de su progenitor, el de marquesa de Griñón. Es por esto por lo que la hija más mediática de Carlos Falcó ya es aristócrata de manera oficial.

A pesar de ser famosa desde la cuna, Falcó siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, en concreto la sentimental, por lo que hay información que resulta desconocida para sus seguidores.

Segunda marquesa de Griñón

Desde que se creó en 1862, la reina Isabel II había sido la única mujer en llevar dicho título, dado que fue creado para ella, hasta que le ha llegado el turno a Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler ha sido la sexta persona es ostentarlo y tan solo la segunda mujer. Gracias a la decisión que tomó su padre antes de fallecer, el título volverá a estar en mano de una mujer.

Tiene ocho hermanos

Esta elección llamó mucho la atención de todos, ya que nadie pensaba que sería Tamara la elegida para heredar el título al ser la tercera hija de Carlos Falcó y la única fruto de su matrimonio con Preysler. Asimismo, como consecuencia de las diferentes parejas de su madre, Tamara es la sexta de nueve hermanos: Chábeli Iglesias, Julio Iglesias Jr., Enrique Iglesias, Xandra Falcó, Manuel Falcó, Duarte falcó, Aldara Falcó y Ana Boyer.

Formación profesional

Tamara nunca fue buena estudiante, pero, para mejorar su formación, estudió Comunicación y Diseño de Moda, los dos pilares que sustentan su trayectoria profesional. Además, se especializó en la disciplina de merchandising para trabajar de manera activa en la empresa de su padre, aunque luego terminó decantándose por la moda y la televisión. Asimismo, durante una breve etapa, se dedicó a organizar eventos en el palacio El Rincón, finca que posee su famlia.

Su pasado con Amancio Ortega

Gracias a su formación y los contactos de sus padres, consiguió finalizar sus estudios como becaria en Inditex, grupo textil liderado por Amancio Ortega. El multimillonario la contrató como dependienta en Bershka. Fue entonces cuando entabló una gran amistad con Marta, la tercera hija de Ortega y heredera de su negocio.

Al mismo tiempo, Carlos Falcó le ofreció trabajar con él en sus negocios vinícolas y en la gestión de sus fincas, pero ella, en un primer momento, se negó. A pesar de ello, años después, cedió y colaboró con su padre en el negocio familiar.

Su propio negocio

Tras años aprendiendo de las diferentes empresas por las que ha pasado, Tamara se envalentonó y decidió crear su propio negocio de diseño de moda con dos socios, lo que se resultó ser todo un fracaso a pesar del apoyo mediático de su madre.

Sin embargo, la joven no se rindió y, poco después, fundó Seconds Collection S.L. Lo hizo con un capital social de tres mil euros en 2006 y con tan solo 24 años, situando su domicilio social en el barrio de La Latina de Madrid. A raíz de esto, creó su propia marca: 'The 2nd Skin Co', lo que le permitió meterse de lleno en el mundo de la moda y dar un gran paso profesional, dado que la llamaron para ser imagen de la firma inglesa Barbour.

De esta manera, Tamara siguió aprendiendo del mundillo y vio necesario constituir otra sociedad, en este caso unipersonal, para gestionar todos sus ingresos prublicitarios y televisivos, fruto de todas las entrevistas que da a las revistas del corazón. Es por esto por lo que, en 2009, inauguró Falco Preysler S.L., situada en el domicilio familiar de Puerta de Hierro, en la Avenida de Miraflores y donde figura como administradora única.

Protagonista de un reality

Dado su evidente desparpajo, su presencia como personaje televisivo comenzó antes de ganar 'Masterchef Celebrity' y de convertirse en un rostro habitual de 'El Hormiguero'. Años antes protagonizó un reality en el que mostraba su día a día: 'We love Tamara'. Éste se emitió en 2013 y comenzó a impulsar la presencia mediática de la marquesa.

Voluntaria en Mozambique

Gracias al mencionado reality, en el que los espectadores conocieron a su círculo más cercano y el piso en el que se indepedizó, aunque años más tarde volvió a vivir con su madre, también se descubrió el lado más solidario de la protagonista. Tamara se grabó durante el voluntariado que hizo en Mozambique, donde colaboró en el mantenimiento de Casa do Gaiato, un orfanato con más de 150 niños.

Enfermedad que padece

Sin embargo, no todo ha sido fácil en la vida de Tamara. Nunca fue muy buena estudiante y cuando tan solo era una niña descubrió en las matemáticas su mayor tortura. No obstante, su esfuerzo no se veía reflejado en los resultados, por lo que, tras meses preocupados por ella, sus padres la llevaron al médico y resultó tener TDA, trastorno por déficit de atención. Desde que se lo detectaron, comenzó a recibir una tratamiento, lo que le ayudó a mejorar su rendimiento.

Con el paso de los años, la marquesa volvió a chocarse con un nuevo problema. En una gala de 2017, la hija de Carlos Falcó presentó una gran cambio físico, lo que llamó mucho la atención de sus seguidores. En muy poco tiempo, Tamara ganó mucho peso, consecuencia de una descompensación en el metabolismo por culpa de un problema de tiroides: hipotiroidismo. Tras varias semanas de tratamiento en la clínica Buchinger de Marbella, la celebrity aprendió a controlar la enfermedad y volvió a recuperar su antiguo peso.

"Mi madre y mi hermana se ríen bastante de mí"

En lo familiar, Tamara siempre ha mostrado mantener una muy buena relación con todos sus hermanos, además de con su madre. A pesar de ello, dado su característica personalidad, Tamara confesó en 'El Hormiguero' que solía ser el centro de las risas de sus familiares. "¿Es cierto que tu madre y tu hermana se han reído bastante de ti por tu atuendo?", quiso saber Pablo Moros, refiriéndose al uniforme que lleva para el curso de cocina en Le Cordon Bleu.

"Mi madre y mi hermana se ríen bastante de mí. Punto. Y con el vestuario del curso, un poquito más", corroboró ella. "Es que el atuendo de chef no es muy favorecedor que digamos. En general no lo es... Lo que pasa que con el gorro no se puede hacer nada. El gorro es el que es. Es muy alto, te dan la base y en todas las clases te vas cambiando parte que es de papel, pero bueno, a esa parte todavía no he llegado. El curso es para ser chef, aunque todavía estoy en la parte más básica", agregó.

"No puedo llevar ni pendientes, ni maquillaje, ni las uñas pintadas y evidentemente sin tacones. Hay que llevar unos zapatos especiales con punta de acero. Son chulísimo, se llevan por si acaso se te cae un cuchillo o una olla", explicó, mostrándose algo incómoda con el uniforme.

A pesar de ello, Preysler siempre ha definido a Tamara como "la alegría de la casa". La ex mujer de Julio Iglesias reveló que, incluso cuando discuten, terminan muertas de risa al analizar "su punto de vista de las cosas". Aunque ha seguido el ejemplo de la elegancia de su madre, Preysler asume que en algunas ocasiones le ha tenido que llamar la atención "por ser indiscreta" y que le ha sorprendido "lo trabajadora que es".

El enfado de Julio Iglesias

Tamara Falcó es la única hija del matrimonio entre Isabel Preysler y Carlos Falcó y fue bautizada con el nombre de Tamara Isabel, aunque ella siempre prescinde de su segundo nombre a la hora de presentarse. Este hecho indignó Julio Iglesias, ex marido de su madre, incluso el cantante llamó a Preysler para decirle lo ofendido que estaba y para pedirle explicaciones al respecto.

El problema no fue que Preysler decidiera formar una familia con otro hombre, sino que llamase Isabel de segundo nombre a su nueva hija, cuando ambos compartían una hija llamada también Isabel, aunque es más conocida como Chábeli.

De la misma manera, nadie menciona a Tamara por su segundo nombre, incluso en casa se refieren a ella con otros apodos. Su madre la llama Tami, sus hermanastros Tamarik, aunque a veces Maruca solo por el hecho de picarla, y el servicio doméstico de su casa se refieren a ella como "la Preysler chica".

Peligro al volante

Otras de las polémicas que han rodeado siempre a la hija de Falcó es su falta de habilidad para conducir. En varias ocasiones, Tamara ha acaparado páginas en las revistas por tener accidentes de coche. La joven se sacó el carnet en la Autoescuela San Cristóbal de Cuenca, conocida por todos los famosos que aprueban allí el permiso de conducir.

En una ocasión estrelló contra la terraza de un Starbucks del centro de Madrid, lo que afirmó Javier Amborssi, quien trabajaba allí de camarero en ese momento: "Y ahí se estrelló Tamara Falcó", desveló el actor, haciendo alusión a cuando la hija de Isabel Preysler tuvo un accidente de coche en mayo de 2005. "¿Te acuerdas que se metió con el Smart? Un día llegue a trabajar y me dijeron: 'Te tienes que volver a casa porque Tamara Falcó se ha llevado el Starbucks por delante'", aseguró.

Pero no fue la única vez que tuvo un accidente, la segunda vez se estampó contra tres jardineras del Ayuntamiento de Madrid.

Se planteó ser monja

Tamara también se caracteriza por ser la hija más creyente de Isabel Preysler. A mediados de 2011, tal y como ha contado ella misma en varias entrevistas, "encontró la senda religiosa" al buscar algo que leer durante las vacaciones en la playa. Fue entonces cuando se sintió muy atraída por leer La Biblia, ya que le encantó la portada, que fue en lo primero que se fijó.

"El años pasado estaba buscando lectura de verano, fui a la Casa del Libro y el único que me llamó la atención fue la Biblia", explicó la joven. "Dios mola", añadió en 'El Hormiguero' y corroboró en 'Mi casa es la tuya'. Asimismo, reconoció que se plateó ser monja: "Visité varios conventos. Cuando supe que el demonio existía pensé 'dónde va a ser el sitio donde va a haber menos'...".

Según iba leyendo La Biblia, comenzó a introducirse en la religión. Empezó a rezar el rosario, a acudir a convivencias marianas, a retiros espirituales del padre Ghislain, e ir a misa a diario. Hasta cuando no opdía acudir por cuestiones de trabajo, recibía en su teléfono, a través de la red evangeli.net, el evangelio y la reflexión de la misa diaria.

Como consecuencia, en mayo de 2013 se confirmó en la catedral de La Almudena ante la presencia del arzobispo de Madrid, el Cardenal Antonio Maria Rouco Varela.