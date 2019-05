¿Qué opina Edurne de la actuación de Miki en Eurovisión?

Edurne ha cumplido este miércoles 10 entrevistas junto a Pablo Motos en el programa de Antena 3 'El Hormiguero': "Nos hemos divertido mucho a lo largo de estos años", ha subrayado el presentador de Atresmedia. La cantante de 'Demasiado tarde', nuevo 'single' junto a Carlos Baute, ha cantado a ritmo del latido de su corazón, ha surcado una ola en tabla de surf y ha interpretado con Motos una adaptación de 'You're the one that I want' de 'Grease'.

"No me puede hacer más feliz la aceptación que ha tenido", explica Edurne sobre su nueva canción que, asegura, "a veces es demasiado tarde y no hay vuelta atrás".

Edurne cree que el 'Festival de Eurovisión 2019', emitido el sábado 18 de mayo, podría haber tenido un nivel musical mayor: "No ha sido la mejor gala. Había temas más aburridillos y otros que estaban algo mejor". Sin embargo, tiene una visión positiva de la interpretación de 'La venda' de Miki Nuñez, el representante de RTVE en el certamen eurovisivo, que quedó en el puesto 22: "Miki lo hizo superbién. Todo lo que pudo hacer lo hizo bien".

Hay que recordar que la cantante participó en 'Eurovisión 2015', donde interpretó 'Amanecer'. Lo hizo con una vestimenta que recordaba a la Caperucita, de la que se deshizo a mitad de la canción y sustituyó por un vestido de gala dorado.

"Participar en 'Eurovisión' es algo muy duro, pero es una gran experiencia que compensa. Es uno de los mayores espectáculos del mundo", ha argumentado.