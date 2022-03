¿Qué fue de Vicenta N'Dongo, la actriz que interpretaba a la novia de Emilio en 'Aquí no hay quien viva'?

'Aquí no hay quien viva' es una de las series más recordadas por varias generaciones en nuestro país. La producción que se emitió en Antena 3 cosechó grandes datos de audiencia, consiguiendo que todavía a día de hoy siga teniendo éxito gracias a sus reposiciones en los canales secundarios de Atresmedia y por su disponibilidad en diferentes plataformas digitales.

El edificio de la calle Desengaño 21 dejó para la historia de nuestra televisión varios personajes que forman parte del recuerdo de todos: Juan Cuesta, Mariano, Emilio, Marisa Vicenta o Andrés Guerra fueron algunos de estos nombres. Pero, a lo largo de sus diversas temporadas, también fueron apareciendo otros nombres que consiguieron nutrir la trama. Uno de ellos fue el de Rocío, la cartera que consiguió conquistar el corazón del portero Emilio.

El papel interpretado por Vicenta N'Dongo llegó a la serie de repente. Emilio, papel interpretado por Fernando Tejero, se enamoró desde el primer momento, y después de ir varias veces con ella al cine comenzaron a salir de forma seria. La vida personal de Rocío fue un pequeño obstáculo que se superó rápidamente en la trama, hasta el punto de llegar al altar.





De manera paralela, los sentimientos que Emilio sentía hacia Belén, la vecina del tercero y su verdadero amor en la serie, provocaron que el noviazgo con Rocío no llegase a buen puerto. A partir de este momento, la actriz desapareció de la serie.

La trayectoria de Vicenta N'Dongo tras 'Aquí no hay quien viva'

Desde ese momento, poco se ha conocido de la actriz en cuanto a presencia en grandes proyectos televisivos, pero sí que ha seguido ligada a diferentes proyectos en cine, teatro y televisión.

En cuanto a la televisión, tras su salida de 'Aquí no hay quien viva', la actriz ha participado en otros proyectos como 'Trilita' (2005), 'La Mandrágora' (2005), 'Perquè ningú no oblidi el teu nom' (2007), 'Després de la pluja' (2007), 'La Via Augusta' (2007), 'La ratjada' (2008), 'Dues dones divines' (2011).

En relación con su trabajo en el cine, tras hacer un parón en 2013 tras la grabación de 'Menú Degustació', Vicenta N'Dongo volvió a participar en un largometraje en el año 2018, en la película 'Quién te cantará'. También ha participado en varios cortometrajes, el último en 2020, 'El chico del tren'. Ahora, uno de sus grandes últimos proyectos ha sido la película 'Mensajes Privados'.

Estas han sido algunas de las últimas veces que los seguidores de Vicenta N'Dongo han podido ver las dotes de interpretación de la actriz. Eso sí, su nombre siempre estará ligado al exitoso personaje de Rocío en la serie de Antenas 3, 'Aquí no hay quien viva'.