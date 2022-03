José Luis Gil: la leyenda urbana más grande de 'Aquí no hay quien viva' que él mismo confirmó

José Luis Gil es uno de los actores más conocidos de nuestro país, gracias a papeles como el de Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva' o el de Enrique Pastor en 'La que se avecina'. También es conocido por poner la voz a importantes personajes de ficción, como es el caso de de Buzz Lightyear.

Es uno de los actores más querido por varias generaciones de espectadores, que están muy atentos a la evolución de su estado de salud, tras el traspié que sufrió hace unos meses, para disfrutar de él lo antes posible en la pequeña pantalla o encima de un escenario.

Ese cariño se gestó sobre todo gracias a su paso por la comunidad de vecinos de 'Desengaño 21'. 'Aquí no hay quien viva' es una de las series más relevantes de nuestra televisión. La producción emitida por Antena 3 no pasa de moda y son muchos sus seguidores que siguen viendo cada capítulo como si fuese la primera vez, aunque lo hayan visto más de una decena de veces. Por todos son recordadas las aventuras de personajes como Emilio, el portero, Juan Cuesta, presidente de la comunidad, o Marisa, Concha y Vicenta, las tres ancianas cotillas del primer piso. Su éxito es tal que todavía, más de 14 años después de la emisión de su último capítulo, la serie sigue triunfando en plataformas como Amazon Prime.





Pero, como todas las producciones de éxito, la serie tiene sus secretos a los que solo acceden los fans más fieles y a veces muchos años después de que se grabasen las últimas escenas. Es el caso de esta anécdota que marcó el día a día de la serie y también de Antena 3 durante un tiempo.

Muchos actores que pasaron por la producción ha señalado en más de una ocasión el ritmo vertiginoso con el que se grababan los capítulos, sobre todo al principio de la serie. El éxito que consiguió la comunidad de vecinos no era esperado por muchas personas, por eso los tiempos estaban marcados para grabar menos capítulos y, por tanto, a un ritmo más sosegado. Pero, a la vez que la trama avanzaba, la audiencia daba más respaldo a la serie, hasta el punto de prorrogar la primera temporada varios capítulos más.

La leyenda urbana sobre 'ANHQV' confirmada por José Luis Gil

Sobre este hecho, durante mucho tiempo se habló que los capítulos se terminaban de editar en el mismo día de su emisión, por lo que el trabajo debía ser rápido y evitando cualquier tipo de error. En este sentido, se comentaba que de los estudios de montaje salían dos copias con dirección a Antena 3. Una en moto y otra en coche, para evitar que si alguno de estos vehículos tenía un problema no se pudiese emitir el capítulo.









Sobre esta cuestión fue preguntado José Luis Gil en una entrevista radiofónica, confirmando totalmente que así era: "Salían de la sala de montaje dos copias, no sé si una en moto y una en coche, por si alguno tenían un problema de un atasco y no llegaban o pinchaba, para que tuvieran la seguridad de que llegaba una de las dos copias. Esto lo he oído como algo muy real desde dentro, no es ninguna leyenda urbana".