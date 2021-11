El público de 'La Ruleta de la Suerte' recibe un aviso de Jorge Fernández tras su actitud: "No se hace..."

Este viernes, una de las concursantes que ha tirado de 'La Ruleta de la Suerte' ha sido Rebeca. La suerte ha estado de su parte, sobre todo, en el panel de la letra oculta. Ha caído en gajos muy buenos y a pesar de su convicción, Jorge Fernández quiso recordarle que el súper comodín todavía no se encontraba en sus manos. El formato seguía su curso y, finalmente, Rebeca se ha arriesgado y ha conseguido ese gajo tan deseado y ha sido en la última consonante cuando la ha descubierto.

La emoción que reflejaba la participante ha sido tal que ha contagiado al público, lo que ha provocado que el presentador de 'La Ruleta de la Suerte' haya tenido que intervenir: "No se hace la ola sin resolver", advertía entre risas a las personas que animaban el juego en plató.









Una situación que ha demostrado la buena sintonía entre el presentador y el público, que juegan un papel muy importante en la ejecución del formato. Otro gran momento que se producía en el programa de hoy tenía que ver con la fuerza de Carol, otra de las participantes de este viernes. Carol ha sido valiente y ha tratado, por todos los medios, de alcanzar el ansiado bote. En su caso, ha ido a por todos aunque no ha conseguido caer en el ansiado gajo. De hecho, en las dos ocasiones se ha pasado solo un palito, ¡qué lastima!

Estos dos ejemplos, tanto el de Carol como el de Rebeca, demuestran que los concursantes disfrutan mucho tirando de 'La Ruleta'. Se divierten, implican al público y a los espectadores que siguen el programa cada día en Antena 3.

La azafata de la 'Ruleta' hizo una confesión personal que descoloca a Jorge Fernández: "Lo que te faltaba"

Rebeca, Carol y una infinidad de concursantes llevan participando en este concurso durante más de diez años de emisión. A lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores muchísimos momentos épicos. Uno de ellos se produjo hace poco más de una semana, cuando la azafata indicó que "siempre he tenido un montón de caracoles, me encantan los caracoles. De niña cogía caracoles. Hacía bodas, organizaba fiestas con los caracoles... Pero llevármelos por ahí nunca se me había ocurrido".









Esta confesión venía al hilo de un panel que hablaba de las excentricidades de la novelista Patricia Highsmith, a la que también le encantaban los caracoles.

"Laura, es lo que te faltaba a ti", soltaba entonces Jorge Fernández, refiriéndose a su compañera. "Cualquier día te veo entrando por Antena 3 con ellos: 'venga, que llegamos tarde a grabar'", bromeaba Fernández. "Pero, ahora no tienes caracoles en casa ¿No?", quiso saber el conductor del espacio. "No, pero no lo descartes. Como vea alguno que me guste...", reconocía Moure. "Es que Laura tiene un montón de bichos en casa", contaba el presentador.