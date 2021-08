Jorge Fernández, atónito con la crítica de una concursante de La Ruleta de la Suerte: “Abandona el plató”

Jorge Fernández ha vivido este jueves un momento de lo más curioso con una de las concursantes de 'La Ruleta de la Suerte'. Y es que el modelo se quedaba completamente atónito con el comentario personal que le hacía al concluir una de las pruebas. Una situación que hacía sonrojarse al presentador del concurso de Antena 3 que bromeaba con que la joven abandonase el plató donde se graban las entregas del concurso.

Y es que son muchos los momentos peculiares y espontáneos que tienen lugar el programa de Atresmedia, líder de audiencia indiscutible del tramo previo a los informativos de Sandra Golpe. Hace sólo unas semanas le tocaba vivir un momento curioso a Laura Moure, caristmática azafata del programa. La joven se dispuso a destapar las casillas en las que se encontraba la mencionada vocal. Fue entonces cuando, mientras la azafata iba de un lado a otro del panel descubriendo las letras, el concursante no puedo evitar dedicarle unas bonitas palabras: "¡Bonica! ¡Guapa!", exclamaba entonces Pablo.

"Perdóname, es que es tan 'bonica", se disculpaba el concursante, lo que hizo reír a la azafata.









Jorge Fernández: “Por favor, abandona el plató”



Este jueves le tocaba al presentador que concluía una de las pruebas reflexionando sobre la comodidad de las sillas en la playa: “Tú, con 20 y pico y 30 años, ni siquiera se te ocurre ir a la playa con sillita, ¿verdad?”. "Eso es de abuelos, eso ya ves a tu abuela que estas con la silla”, le replicaba Rocío, una de las concursantes de esta semana. Un comentario que hacía echarse las manos a la cara a Jorge Fernández.

“Rocío no me digas eso por favor...”, clamaba el comunicador y modelo, al que acababan de llamarle “abuelo” en directo. “Me matas”. “Ya estás mayor Jorge, entonces...”, bromeaba la joven, que continuaba con la broma. En ese momento el presentador le pedía que abandonase el plató del concurso. “Rocío, por favor, abandona el plato, gracias”, le espetaba. “Es que yo el otro día dije que ya la tengo en el coche. A veces la saco y te cambia la vida, es que el día de playa es otro, te lo juro. De la toalla no te levantas igual de fácil que de la silla”, comentaba el longevo presentador.

El comentario de una concursante a @JorgeFdezTV : “Eso es de abuelos, estás mayor pic.twitter.com/m61AnK6qvz — TVMASPI (@sebas_maspons) July 15, 2021









Fernández, sobre su enfermedad



Recientemente, y a través de las redes sociales, el comunicador decidió abrirse una vez más acerca de la enfermedad crónica que ha afectado a su estado de salud y a su físico en los últimos años y del que asegura que ya está prácticamente recuperado del todo. Y todo ello, a raíz de una noticia que alertaba de la proliferación de garrapatas en los parques de perros de Zaragoza: “Yo tampoco me imaginaba q una picadura de una garrapata q no sabes dónde está, me iba a dejar una enfermedad crónica”, comentaba.