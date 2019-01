La provocativa actuación de Mimi en 'Tu cara me suena'

Gala número 12 de 'Tu cara me suena' en Antena 3 esta noche de viernes. La actuación más esperada es la de Ricky Merino, invitado en esta ocasión para meterse en la piel de su compañera de academia de 'Operación Triunfo 2017' Mimi Doblas.

Mientras tanto ha sido precisamente ella quien ha puesto en pie a todo el mundo interpretando a las Pussycat Dolls con las bailarinas de su grupo Lola Indigo. Mimi ha defendido el tema Buttons, del año 2006.

Mimi ha recordado que fue precisamente gracias a las Pussycat Dolls por lo que empezó a dedicarse al baile. La también cantante ha agradecido la reacción y las felicitaciones de muchos usuarios tras su turno en redes sociales:

ayyyy gracias por vuestros comentarios ❤️�� fue para mi una pasada traer como superestrellas invitadas a mis bailarinas y que disfrutaran de la increíble experiencia que es #tcms12 �������� — Lola Indigo (@lolaindigomusic) 18 de enero de 2019

Reivindicación feminista de Lolita

El aplauso a Lola Indigo ha sido unánime, también por parte del jurado. Mimi es una de las favoritas en esta recta final del programa, y Lolita Flores ha elogiado cómo ha cantado y bailado la canción de las estadounidenses, aunque ha añadido a su valoración un matiz feminista: "Me habeís dejao... No sabía si os parecíais a Pussycats (sic) estas o no. El Dolls no me gusta porque somos más que muñecas", ha dicho la artista.

También Àngel Llàcer ha tenido buenas palabras para la andaluza: