La aprobación de la amnistía o las negociaciones en Cataluña, entre las claves del día

La aprobación de la amnistía que se acerca y la negociación en Cataluña, los dos temas conectados esta mañana en los periódicos.

Como subraya el Periódico, todo apunta a que la Amnistía esté publicada antes del 9 de junio, día de votación con las elecciones europeas. El congreso la aprobará el día 30 y ayer la mayoría del Partido Popular la vetó, es decir, devolvió el texto al Congreso, sin modificarlo. Eso sí, El PP, señala ABC, recula y no elevará el choque de atribuciones al Constitucional. Desescalada la llama la Vanguardia. Paso atrás, en toda regla, dice ABC, de una vía, la de denunciar al Congreso ante el Constitucional, que los populares nunca estuvieron dispuestos a explorar a fondo.

Y sobre la negociación de Cataluña, la Razón publica que delegaciones del PSOE y de Junts volverán a reunirse este sábado, fuera de España. Movimiento de Moncloa, interpreta este diario, para intentar salvar la legislatura después del escenario abierto en Cataluña. El Mundo señala, de un lado, el acercamiento de Feijóo a los empresarios catalanes, encuentro ayer con el presidente de la patronal Sánchez Libre.

Los empresarios catalanes piden para los populares un puesto en la futura mesa del Parlamento Catalán. Y además la convicción de Feijoo de que acabará gobernando Puigdemont que le doblará el pulso a Sánchez. El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, subraya la Vanguardia, ve finiquitado el procés, pero teme que Illa lo prolongue.

Escribe Jordi Amata en el país que consolidar la normalidad política en Cataluña pasa por el relevo en la dirección de Junts y en la de Esquerra. Ni Puigdemont ni Junqueras están por la labor. Los periódicos publican la carta de Junqueras a la militancia. Se aferra al mando de Esquerra sin aclarar que hará con los pactos.

La brecha social y generacional se agranda en España. Se fijan los periódicos en los datos que arroja el último informe del Banco de España.

Se llama Encuesta Financiera y Familiar, los datos de su informe anual muestran, dice el Mundo, que esa brecha económica entre generaciones se ha agrandado en los últimos cuatro años. Los jóvenes españoles son un 25% más pobres que en 2020, mientras que la riqueza de los mayores de 75 años ha crecido en los últimos dos años. Radiografía el informe la difícil situación para los menores de 35 años. Por ejemplo, sólo el 31% de los jóvenes tiene una casa. Hace diez años la cifra rozaba el 70 por ciento.

La encuesta, dice ABC es un retrato de la España actual, en parte por dinámicas globales a las que no escapa nuestro país, pero también por decisiones de los gobiernos como el de Sánchez. Porque, razona el editorial, la principal desigualdad en España no es tanto la renta como el año de nacimiento. Y hay decisiones que no ayudan.

Reajustar las pensiones con el IPC, por ejemplo, ha blindado el poder adquisitivo delos jubilados y la ley de vivienda ha terminado dañando la oferta y dificultando el acceso a ella. Los ayuntamientos dice 5 días han dejado de hacer planes que movilicen suelo barato y lo pongan a disposición de los constructores. Y es el precio de la vivienda y la precariedad laboral lo que hunde las perspectivas de los más jóvenes.

La prensa critica que el Gobierno apruebe prorrogar la prohibición de los desahucios. Va en dirección contraria a lo que estamos hablando, subraya Expansión. Prohibir los desahucios tuvo sentido hace cuatro años, para proteger a los inquilinos ante una situación extraordinaria como fue la pandemia, con muchos hogares que vieron una disminución drástica de sus ingresos. Prorrogarla hasta 2028, hacerla permanente en la práctica es un error. Será imposible aumentar la oferta de pisos para arrendar si no se dan mayores garantías a los propietarios.

También en los diarios la nueva ley de universalidad de la sanidad que el gobierno anuncia y que permitirá atender a sin papeles en centros de salud y no sólo en urgencias, como hasta ahora.