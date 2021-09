El problema de salud por el que María Teresa Campos no asistió al cumpleaños de Terelu: "No estaba bien"

El pasado 31 de agosto, Terelu Campos celebró sus 56 años. Como hace cada año, la colaboradora de Telecinco celebró su cumpleaños con sus seres queridos, entre los que se encontraban algunos compañeros de cadena como Kiko Matamoros y su novia Marta López. No obstante, llamó la atención de la ausencia de su madre, María Teresa Campos, y su hermana, Carmen Borrego. En cambio se la vio en todo momento junto a su hija Alejandra Rubio.

Dado el revuelo por la falta de su familia en el evento, Terelu quiso explicar el motivo por el que María Teresa y Carmen habían preferido no ir. En primer lugar, la comunicadora ha explicado que su madre prefiere quedarse en casa, mientras que su hermana todavía está en Málaga de vacaciones.

"Mi madre a estas horas nada. Mi madre no come nada. A ella yo no la saco de su rutina, así que el fin de semana tranquilamente en casa. Ya el domingo lo celebramos nosotras", contaba la comunicadora, dejando claro que volverá a celebrar su cumpleaños para poder hacerlo junto a su familia y otro grupo de amigos con los que no ha podido coincidir.

"Mi hermana está en Málaga. Ten en cuenta que yo me he tirado más tiempo allí, ella ha llegado más tarde. Encima, luego ha tenido que ir viniendo para el tema de las cenas y, claro, ha tenido que estar interrumpiendo constantemente su vacaciones. Y le dije: 'mira, déjate de tonterías porque ya lo celebraramos tranquilamente'", decía Terelu sobre la ausencia de su hermana.









"No ha pasado nada grave ni nada importante..."

"Además, tengo otro grupo de amigos con los que todavía lo tengo que celebrar. Muchos que no están aquí en Madrid. Hay muchos que no están aquí en Madrid y hoy están más de los que yo pensaba que iban a estar", agregaba. "Pero vamos, en ese no hay problema. He hablado con ella, me ha felicitado, he hablado con mi cuñado. Está todo fenomenal", aclaraba, dejando claro que la relación con su hermana está bien.

"No ha pasado nada grave ni nada importante... Yo ahora mismo estoy genial con ella", aseguraba Terelu Campos tras comparar la relación con su hermana con la de una pareja: "Pues tú lo arreglas con tu pareja y a otra cosa, mariposa", ha explicado tras reconocer que entre hermanas no es necesario perdirse perdón y que, en ocasiones, vale con una llamada.

Días después, María Teresa Campos también quiso dejar claro el motivo de su ausencia por el que no asistó al cumpleaños de su hija para evitar cualquier tipo de comentario y frenar los rumores. "Es que estoy de dentistas. Yo no fui porque ya te digo que no estaba bien", reconoció la mítica presentadora de Telecinco, haciendo referencia a que no se encontraba bien como para pasar la noche fuera.