Un prestigioso virólogo señala la amenaza que viene después de ómicron: "Se está detectando"

Ha sido una de las noticias del finde semana: la Organización Mundial de la Salud ve "plausible" que la variante ómicron pueda precipitar el final de la pandemia de coronavirus. Así lo aseguró el pasado domingo el director de la OMS para Europa, Hans Kluge, quien también quiso hacer un llamamiento a la prudencia. "En cuanto la ola de ómicron se calme, habrá durante algunas semanas y meses una inmunidad global, ya sea gracias a la vacuna o porque la gente se habrá inmunizado por la infección, y también una bajada a causa de la estacionalidad", añadió Kluge.

Una noticia que se suma, además, a las previsiones de la OMS de que el 60% de la población europea podría contagiarse de covid-19 antes de marzo. Unas declaraciones que, no obstante, tampoco pueden darse por buenas, ya que es probable que haya nuevas variantes, como ya lo hizo ómicron, que puedan dar un vuelco a las previsiones.





Ha sido el virólogo José Antonio López Guerrero, profesor Titular de Microbiología en el departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma, quien ha arrojado luz sobre este asunto en 'Antena 3 Noticias' y ha hablado de la amenaza que podría venir después de la variante ómicron.

"Se está detectando"

El virólogo, al ser preguntado por las declaraciones de la OMS y la posibilidad de que ómicron suponga el fin de la pandemia, ha sido muy contundente: "Con las cartas que tenemos sobre el tapete, he de decir que no ha entrado en juego otra variante, no podemos descartar que aparezca otra variante parecida" y ha pedido no confundir "el concepto que tenemos de pandemia" con pensar que "va a desaparecer el virus".

De hecho, José Antonio López ha apuntado a la posibilidad de que pueda venir "otra variante completamente distinta". "No sabemos cómo se ha generado ómicron. Lo que sí sabemos que va generando un sublinaje. Ahora vemos que se está dirigiendo al a variante BA.2, que se está detectando más en Dinamarca entre otras cosas porque hace más secuenciación que en el resto de países", ha asegurado, dejando así caer que el fin de la pandemia vendrá condicionado por la aparición de nuevas variantes de coronavirus.Un prestigioso virólogo señala la amenaza que viene después de ómicron: "Se está detectando".





La solución, a su juicio, es sencilla: "Mientras la población mundial no esté altamente vacunada, pueden surgir posibles nuevas variantes". El virólogo, además ha explicado que para poder tratar de otra forma la pandemia de coronavirus es necesario "afrontar una nueva realidad" y entender que "vamos a convivir con el virus".

"Si por nueva realidad estamos hablando de la realidad que conocíamos antes de 2020, yo quiero pensar que va a haber un cambio de paradigma. En cosas tan elementales como ventilación en interiores y el uso de mascarillas podría perpetuarse en hospitales y centros médicos", ha asegurado José Antonio López, quien también ha vaticinado que es posible que "en otoño e invierno veremos subir los casos de coronavirus, como vemos con la gripe".

Por último lugar, ha hablado sobre la posibilidad de haber alcanzado el pico de la sexta ola: "Quiero pensar que sí", ha apuntado. "Quiero ser optimista y todo apunta a que podría ser el caso", ha concluido.