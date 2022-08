Un prestigioso economista se atreve a poner fecha al fin de la subida de precios: “Ahí nos jugamos todo”

El economista José Ignacio Conde-Ruiz se mojaba esta semana en el programa 'Más Vale Tarde' poniendo fecha al fin de la escalada de precios que está asolando a Europa y, especialmente, a nuestro país. Este viernes precisamente se conocían los datos del IPC del pasado mes de julio y los resultados no podrían ser menos halagüeños: la inflación se disparó en el mes de julio al 10,8 %, seis décimas por encima de la registrada el mes anterior y la más elevada desde septiembre de 1984.

Es por eso que son muchas voces las que piden que el Gobierno haga lo posible por equiparar los salarios al Índice de Precios, que no para de escalar a cada semana. No obstante, no todas las voces expertas en materia económica apuntan a que esta fuera la solución más viable para atajar el problema de la inflación en nuestro país. Una de ellas es el catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid, que explicaba en La Sexta el problema que surgiría de optar por esta vía.









El problema de subir los salarios



“El problema es que el precio de la energía ha subido, que ya empezó antes, y todo el mundo ha perdido, todos somos más pobres”, explicaba en 'Más Vale Tarde' José Ignacio Conde-Ruiz, experto económico. Según subraya el también subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, la energía es un input de producción que se usa para todo: el transporte, producir... “Es un poco duro decirlo, pero si tienes una subida de los precios, si te empeñas en subir los salarios al mismo ritmo, vuelven a subir los precios y entrarías en una espiral que nos da miedo a los economistas, porque es la inflación descontrolada”, advierte.

Para el economista, la solución pasa por “ayudar a las familias mas vulnerables, centrarte en ellos, y que los salarios asuman una perdida de poder adquisitivo a corto plazo y que se recupere en los próximos años, es complicado porque tiene que ir acompañado de los márgenes empresariales”. Conde-Ruiz va más allá y pide al Ejecutivo un mecanismo de control a las empresas: “El Gobierno debería aportar algo para evitar que sean las empresas las que aprovechen la situación para aumentar beneficios. Debería realizarse un observatorio con todos los márgenes empresariales para comprobar que no están aprovechando la situación para disparar precios”.









¿Cuándo parará la inflación?: la fecha



Insiste Ruiz-Conde que “la espiral sería el escenario más negativo, que obligaría al BCE a subir tipos, lo que provocaría más recesión, y luego que si en España los salarios subieran más perderíamos competitividad”. No obstante, ve un escenario positivo a partir de los meses de septiembre y octubre, donde “se hablará del 'pacto de renta', donde nos jugamos todo para pasar este otoño con más cortes de Putin”.

“El objetivo es tener un poco de paciencia y en el mes de agosto y septiembre, hoy ya hemos visto la caída de la inflación en EEUU donde no han subido repentinamente los salarios, si fuéramos capaces de sobrevivir a este otoño e invierno sin cerrar industrias con las medidas de ahorro energético podríamos dar por superada la situación”, concluye.