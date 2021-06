Experto en pensiones: “Es injusto que se penalice a quienes hayan cotizado por encima de la pensión máxima”

La actual reforma de las pensiones ha abierto alguna polémica sobre algunos de los puntos acordad y para analizarlos en ‘Herrera en COPE’ hablamos con José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA y experto en pensiones que señala que en esta reforma de las pensiones lo que se ha hecho es “acordar lo fácil, lo sencillo, lo que todo el mundo está de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que las pensiones deberían no perder poder adquisitivo”, sin embargo destaca que “donde no se han puesto de acuerdo es en garantizar la sostenibilidad de las pensiones, si no hay sostenibilidad no hay suficiencia”.

Este experto en pensiones considera positivo el hecho de que las pensiones se vinculen al IPC “el déficit te lo va a aumentar según los estudios y según el escenario demográfico que uno impongan en la proyección del gasto que quiera hacer que va a suponer un aumento entre 3 y 5 puntos de déficit al año desde punto de PIB hasta el año 2050. Es una medida necesaria para garantizar la suficiencia pero realmente un poco pone en riesgo lo que sería la sostenibilidad, porque al final pues está aumentando mucho el déficit estructural del sistema y esto es lo que va a llevar a una necesaria reforma donde realmente se toque, o por así decir, se introduzcan medidas compensatorias a lo que implica el aumento de las pensiones por las revalorizaciones del IPC”.

Analiza Conde la medida de premiar a aquellos que extiendan su vida laboral “lo que uno debería observar en el futuro es que a medida que aumenta la esperanza de vida los trabajadores, por así decir, pues trabajan por más tiempo. Lo que ocurre es que esto tiene que ser una forma flexible , es decir, tiene que ser no igual para todo el mundo porque no todo el mundo ni tiene ni la misma profesión ni la misma salud y debería ser permitiendo la plena compatibilización de la pensión y el salario”.

Eso sí, considera José Ignacio una injusticia que se penalicen las prejubilaciones, sobre todo a quienes “ya han cotizado mucho, que son trabajadores que han cotizado por encima la pensión máxima que cuando se les aplicaba el coeficiente reductor pues como estaban cotizando muy por encima, al final la caída en la pensión total no era tan grande y ahora se la quieren hacer mucho más grande”.

Por último, confía Conde que para la segunda fase de la reforma de las pensiones “se debería tener en cuenta el contar toda la vida laboral”.