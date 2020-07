Mila Ximénez desvela el protagonista de la llamada que no esperaba para preocuparse por su cáncer

La colaboradora de 'Sálvame' este pasado sábado ha ofrecido una entrevista en primicia para su programa, tras haberle detectado cáncer de pulmón el pasado mes de junio. Unas primeras palabras muy esperadas ya que poco o nada se ha sabido de la colaboradora desde que abandonó el programa de Mediaset para priorizar su recuperación.

Las lágrimas por tanto no se hicieron esperar, en lo que fue una entrevista respetuosa y emotiva: Mila se echó a llorar en varias ocasiones por el cariño que ha recibido durante estos meses por parte de sus compañeros.

El plató de Jorge Javier Vázquez, de vacaciones pero muy pendiente de la entrevista, se convirtió como pocas veces en un gran salón donde nadie era capaz de levantar la voz. Lo importante era Mila. Ella fue la que ha contado a todos los espectadores cómo el mismo día que ella va con un escaner al hospital le comunican que tiene un cáncer, y cómo están siendo esos días tan duros de quimioterapia para intentar convatir el tumor.

Aunque ha sido ella la primera en reconocer "que no se le puede pegar el tiro" como a los médicos les gustase al tumor, ha demostrado estar preparada para hacer todo lo que pueda y convatir esta enfermedad. De hecho, Mila Ximénez ha sido en explicar que tiene una metástasis que le ha llegado a varios sitios del cuerpo, como el hígado. Un anuncio que ha sorprendido a muchos espectadores y colaboradores, que se temían lo peor.

No en vano, Mila ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha recalcado que la oncóloga ha sido la primera en advertirle que no cree que vaya a fallecer por esto. Un respiro no solo para sus seguidores y colaboradores, también para sus amigos más íntimos y familiares, que están muy pendiente de ella. Su hija Alba, pese a que vive fuera, ha sido la primera en intentar organizarse para que su madre esté bien atendida.

Aunque ahora va a tener que estar descansado para coger fuerzas y superar este trance, la de Mediaset también ha compartido con sus compañeros que ya ha comunicado a los directores del programa que pueden contar con ella de cara a septiembre, cuando dará inicio la nueva temporada.

Sus compañeros volcados con Mila

Esta entrevista ha puesto en vilo ha mucha gente. El primero ha sido uno de los más íntimos amigos de la colaboradora, Kiko Hernández, quien la semana pasada advirtió en el propio programa de que iba a estar muy pendiente de lo que ocurriese: "Voy a estar muy enganchado".

Aunque, no ha hecho falta volver a los platós de Mediaset para que Mila Ximénez viese a sus amigos íntimos, como Belén Esteban y Antonio Rossi: "Han sido unos días, donde no he podido recibir más amor. ¡Cómo os echo de menos!", publicaba Mila Ximénez hace unas semanas en redes sociales, donde se le veía junto a ellos.

Desvela el protagonista

Pero más allá de su compañeros y familiares, Mila Ximénez se ha sentido enormemente arropada por la propia cadena y todos la que lo hacen posible. En este sentido, la colaboradora ha contado que la llamada que más le sorprendió fue la del máximo directivo de Mediaset, Paolo Vasile, que le hizo una petición muy sorprendente.

"Me dijo que le pidiese lo que quisiera y que sí era necesario él personalmente me acompañaría a la oncóloga que me está tratando. Le di las gracias y él me contesto que yo jamás le había pedido nada y que llegado el momento podría hacer algo por mí, todo aquello que fuera necesario. Jamás pensé que un alto cargo de Mediaset me dijera eso", relataba la colaboradora enormemente agradecida.

Una llamada poco habitual y que también ha sorprendido a muchos compañeros de Mila, como han sido Lydia Lozano y María Patiño.

También te puede interesar

Mila Ximénez, de dormir en un coche a estrella de 'Sálvame'; una vida de montaña rusa

Mila Ximénez explica cuál es su principal preocupación tras conocer más información sobre su cáncer