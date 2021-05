Preocupación por la ausencia de Mónica López en 'La Hora de La 1'

Este viernes, 'La Hora de La 1' ha comenzado su programa como es habitual y han arrancado el último día de la semana con 'La hora política'. En primer lugar, el espacio de TVE ha informado a los espectadores de las últimas novedades del coronavirus y el plan de vacunación y, posteriormente, se ha hecho hincapié en el conflicto entre Palestina e Israel.

Después de hacer un rápido de paso, Igor Gómez ha ocupado el asiento de Mónica López y ha pasado a presentar a los colaboradores junto a los que comentará la actualidad política. Esto ha llamado mucho la atención de los espectadores, ya que la presentadora de La 1 se ha ausentado de su puesto de trabajo sin previo aviso.

El no ver a Mónica López al frente del formato ha hecho saltar las alarmas, dado que no es habitual que la comunicadora no asista al programa de La 1. Nada más percatarse de su ausencia, la audiencia ya ha comenzado a especular para intentar descubrir el motivo por el que la presentadora no se encuentra en su puesto de trabajo.

Desde el inicio de la pandemia, es muy habitual que los comunicadores no asistan al plató de manera repentina, ya sea por haber dado positivo por coronavirus o por haber tenido contacto estrecha con un contagiado, por lo que tienen que confinarse de manera preventiva durante casi dos semanas.

Los programas de televisión siguen protocolos anti covid muy estrictos para poder llevar a cabo sus programas, ya que tanto el presentador como los colaboradores se ponen frente a las cámaras sin mascarillas, aunque mantienen la distancia de seguridad. A pesar de ello, realizan pruebas de antígenos cada día para prevenir el contagio. Por lo que, ante cualquier señal que pueda indicar un contagio, los comunicadores no asisten.









Como Ana Rosa Quintana

Es por esto por lo que algunos espectadores se han mostrado preocupados por el estado de salud de López, dado que no sería la primera presentadora en ausentarse por el coronavirus. No obstante, no ha habido ninguna confirmación al respeto, por lo que también podría no encontrarse en el plató por vacaciones, al igual que Ana Rosa Quintana la semana pasada.

El pasado jueves, la reina de las mañanas abandonó el plató de Telecinco a mitad de la mañana. Al igual que con López, muchos señalaron al coronavirus como culpable. No obstante, la conductora del programa de Telecinco se fue porque debía coger el transporte que le llevó a su destino de vacaciones. Nada más levantarse el Estado de Alarma, Quintana se cogió unos días para relajarse y tampoco se presentó en 'El Programa de Ana Rosa' el viernes. A pesar de ello, el lunes volvió y comenzó la semana frente a las cámaras.