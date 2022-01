Preocupación en 'Ya es mediodía' por la desaparición de una de sus míticas colaboradoras

Estos últimos meses, los contagios por coronavirus se han disparado a raíz de la llegada de la variante ómicron. Este lunes, el Ministerio de Sanidad notificó 292.394 nuevos contagios por coronavirus y 202 muertes por la covid-19 tras el fin de semana, con lo que el acumulado desde el inicio de la pandemia alcanza los 7.457.300 y los 90.136, respectivamente. Este incremento eleva la incidencia en España a 2.989 casos por 100.000 habitantes, al borde los 3.000. Sin embargo, gracias a la vacunación, muchas de las personas infectadas están pasando el confinamiento con tan solo “un resfriado”.

Este gran número de positivos por el virus también se ha notado en la pequeña pantalla, dado que muchos presentadores y colaboradores han tenido que ausentarse de su puesto de trabajo estos últimos días tras haberse contagiado. Uno de los casos más sonados es el de Risto Mejide, dado que ya ha aprovechado para señalar la importancia de la vacuna al haberse contagiado por segunda vez. Asimismo,Dani Mateo también ha tenido que faltar a su cita en ‘Zapeando’ tras dar positivo, por lo que ha sido sustituido por Lorena Castell.

Este problema también ha llegado a Telecinco, concretamente a ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho’. Poco antes de dar comienzo el espacio presentado por Sonsoles Ónega, el que se emite después de ‘El Programa de Ana Rosa’, Rosa Benito comunicaba a través de sus redes sociales que tendrá que ausentarse del programa en el que colabora cada día tras dar positivo por coronavirus, ya que tendrá que confinase hasta que se le pasen los síntomas.

“Llevo unos días con malestar (como gripe) me hacía la prueba y me daba negativo, ¡Hoy me encuentro bien...! Así y todo, antes de ir a mi puesto de trabajo, me la he vuelto hacer y me ha dado positivo”, contaba la colaboradora de Telecinco, señalando que lleva unos días con síntomas, pero que siempre daba negativo en los test. No obstante, justo antes de trabajar, como parte del protocolo de Telecinco, Benito dio positivo en el test de antígenos. Por este motivo, tuvo que darse la vuelta e irse a su casa, donde estará durante unos días: “Ahora unos días en casita”.









Dani Mateo y Risto Mejide también positivo

En un principio, la tertuliana del ‘Fresh’ mostró su rechazo a la vacuna contra el coronavirus, ya que temía por si sufría algunas secuelas. No obstante, con el tiempo, la comunicadora reflexionó y se decidió a vacunarse. Asimismo, Benito siempre se ha mostrado muy cuidadosa durante toda la pandemia al tener siempre en cuenta las restricciones y las medidas sanitarias.

De esta manera, Rosa Benito se une a otros compañeros de profesión como Dani Mateo y Risto Mejido. “BOOM. Menudo regalito de reyes. Desde ayer abatido y con fiebre. Antes nos traían carbón. Ahora por lo visto nos traen ómicron. Pues nada. A confinarse toca”, contaba el presentador de Cuatro desde su cuenta oficial de Instagram con una foto del test de antígenos positivo. “Por cierto, después de 24h me siento mucho mejor. Cuidaos mucho. Y vacunaos, anda (que para los que aún creen que no sirven de nada: por ENÉSIMA VEZ, la vacuna no te evita pillarlo, pero sí los síntomas graves, y doy fe, que hago colección de variantes)”, señalaba el conductor de ‘Todo es mentira’, señalando una vez más la importancia de la vacunación.

“¡Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño! Lo peor está siendo el encierro. Por lo demás, imagino que, gracias a las benditas vacunas, esto está siendo como un catarro, pero sin el como ¡Deseando volver a entrenar con el equipo! Un beso con mascarilla a todos”, decía Dani Mateo por su parte para aclarar el motivo por el que se ausentará tanto de ‘Zapeando’ como de ‘El Intermedio’ los próximos días.