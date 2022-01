La pregunta de una reportera de TVE que deja con esta cara a una manifestante antivacunas

Este viernes, Javier Ruiz se estrenó en Televisión Española al frente de ‘Las claves del siglo XXI’, su nuevo programa del prime time de La 1. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y el aumento de los contagios de coronavirus por la llegada de la variante ómicron, el espacio quiso dedicar parte del espacio al debate de los negacionistas que rechazan suministrarse la vacuna.

Estos últimos meses, los contagios por coronavirus se han disparado a raíz de la llegada de la variante ómicron. El pasado martes, el Ministerio de Sanidad actualizó el informe en el que desglosa la evolución epidemiológica en España. En concreto, notifica 94.472 nuevos positivos y 284 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada ha bajado 91,08 puntos, pero se sitúa en los 3.306,52 casos por cada 100.000 habitantes.

La semana pasada, España registró picos máximos de contagios: 134.942 el lunes, 179.125 el martes (recórd máximo de toda la pandemia, 159.161 el miércoles, 162.508 el jueves y, de viernes a domingo, 331.467. El número de contagiados con sintomatología detectada llegó a alcanzar una media de entre 35.000 y 40.000 diarios. A pesar de ello, los fallecimientos por el virus han disminuido notablemente gracias a las vacunas, lo que ha querido recalcar el programa de TVE.

Para profundizar en esta información, el programa trasladó a una de sus reporteras, Odei Cachero, a una manifestación de anti vacunas, quienes rechazar cualquier tipo de vacunación, no solo de la covid-19. En ese momento, el espacio regaló un momento épico que no tardó en viralizarse en redes sociales.









"Pero yo me la he puesto y estoy viva"



La periodista se acercó a unas de las mujeres que se encontraban protestando. “Yo estoy en contra de las vacunas y en contra de las mascarillas. Estoy en contra de todo eso porque la vacuna mata a todo el mundo, la vacuna es mala, la vacuna es asesina”, aseguraba la señora, mientras mostraba a cámara una camiseta en la que ponía ‘Yo no me vacuno’ y mostraba una vacuna dentro de una señal de prohibición

Ante sus palabras, la reportera no se lo pensó y su contestación se hizo viral en cuestión de minutos: “Pero yo me la he puesto y estoy viva”. Esta respuesta pilló por sorpresa a la mujer, quien, totalmente descolocada al no esperarse esa contestación, no supo como reaccionar. No obstante, tras unos segundos de absoluto silencio, la señora encontró un argumento con el que responder: “Ahora estás viva, pero dentro de un tiempo entra en acción”.

Posteriormente, la reportera se acercó a otro hombre que afirmaba que “el covid es una farsa” y que “todo está inventado”. "¿Pero quién lo ha inventado?", quiso saber Cachero. Ante esto, como ya le había pasado anteriormente, al hombre le costó encontrar las palabras para contestar, pero lo hizo: “Solo hay que investigar. Tienes que investigar un poco y está. Solo que cuando quieres investigar está todo censurado”.