La pregunta que Yola Berrocal ha vetado en el polígrafo y que ha hecho estallar la guerra

Una de las ganadoras de 'La Casa fuerte', Yola Berrocal, ha acudido este lunes al plató de 'Sálvame' para someterse al polígrafo "de Conchita". Lo ha hecho por unas informaciones que han vinculado a la ganadora del nuevo programa de Mediaset con una supuesta trampa a su compañero de cadena y presentador del segundo espacio de 'El Programa de verano', Joaquín Prat.

La entrevista ha ido bien tanto en su formato como en las respuestas que ha ido dando Berrocal, pero en la parte final de la entrevista ha explotado la tensión que en esta ocasión, la entrevistada, tenía acumulada.

Y ha sido por una pregunta que Yola Berrocal ha vetado y ha pedido que no se dijera cuál era, pero el mundo 'Sálvame' sabemos cómo es, y por eso mismo se ha pronunciado la pregunta y el posterior cabreo de la entrevistada.

Tensión en plató de Sálvame

"No quiero que se me haga esa pregunta porque nunca se me ha relacionado con eso. ¿Podéis preguntarme si he asesinado a alguien? ¡No tiene sentido! No me parece bien, me voy entonces", ha comenzado advirtiendo la periodista, que en repetidas ocasiones ha aludido a la dirección del programa para que no se lanzara la pregunta en público.

Los esfuerzos de la entrevistada, no en vano, han servido de poco. Los colaboradores de 'Sálvame' han estado presionando a la entrevistadora y a la presentadora en varias ocasiones. Al final, Carlota Corredera ha abierto la posibilidad de explicar cuál era la pregunta que Yola había vetado, lo que ha provocado su enfado y ha advertido, entre lágrimas, que se iba si al final se leía la pregunta.

Rafa Mora desvela la pregunta

"Carlota, me voy en serio", ha dicho Yola a Carlota Corredera, para después decir, "no entiendo nada, no tiene nada que ver conmigo esa pregunta. Es un tema con el que nunca se me ha vinculado y no quiero que por abordarlo, ahora se empiece a hablar del tema", se ha llegado a lamentar.

Al final, ha sido el propio Rafa Mora quien ha dejado caer por dónde podría ir la pregunta que Yola Berrocal no quería leer. Al principio ha sugerido que estaba relacionada con "el oficio más antiguo" de la vida, y aunque en un primer momento y después de que Yola se fuese el baño a llorar han dicho que no se iba a leer la pregunta, en el último momento del programa ha sido Rafa Mora, amigo de Yola, quien ha leído la pregunta: ¿Te han pagado por cenar contigo?. Esa ha sido la pregunta que ha motivado la polémica esta tarde en 'Sálvame'.

