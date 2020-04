¿Por qué Ana Rosa Quintana no ha presentado hoy su programa?

Ayer, la presentadora comenzaba de manera distinta su icónico espacio "El Programa de AR".Ana Rosa Quintana sorprendía a sus seguidores y espectadores con una acentuada afonía que le impedía hablar con normalidad, algo que despertaba incluso la broma entre sus colaboradores habituales. Por este motivo, Quintana explicaba que este ligero problema de salud le impedía llevar a cabo su trabajo con normalidad.

La presentadora llevaba unos días avisando de su recurrente alergia por estas fechas primaverales y es que, parece que con el coronavirus sobre la mesa, parece que todas las explicaciones saben a poco. Así se explicaba Ana Rosa: "Lo tengo que aclarar. Es lo de todos los años. Tengo alergia pero es que no me he empezado a tomar los antihistamínicos. Voy a empezar hoy. Soy un auténtico desastre", indicaba.

Para tratar de paliar este problema, una de las imágenes más relevantes de Mediaset ofrecía una alternativa: "Está Terradillos o Pardo, no hay ningún problema", llegaba a asegurar ayer en directo Ana Rosa Quintana.

Asimismo, ayer durante el espacio, la presentadora entrevistó a un médico de urgencias que se dio cuenta de la voz delicada de la presentadora y remitió ese problema de salud al estrés que sufría la conductora del programa y a la alergia. Mientras, sus compañeros le dedicaban su más sincero apoyo: "Aguanta Ana Rosa".

Hoy la presentadora ha querido tranquilizar a sus seguidores a través de Twitter.

Gracias a todos los que os habéis preocupado. Es una simple faringitis, por lo demás me encuentro estupendamente. Espero estar pasado mañana en directo. — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) April 22, 2020

El problema de salud acentuado de Ana Rosa Quintana que le impiden hoy acudir a trabajar

Al parecer, ese ligero traspiés de salud que sufría la presentadora se ha agravado, ya que no ha acudido a su puesto de trabajo. Durante la jornada de hoy jueves, está Patricia Pardo al frente del programa. Otra opción era Terradillos ya que tal y como indicó Ana Rosa, Terradillos podía hacer frente al espacio ya que lo hace de manera recurrente durante el verano cuando la presentadora se toma unos meses de descanso y vacaciones. No obstante, la elegida ha sido Pardo.

Se calcula que en nuestro país las alergias afectan a 14 millones de personas en España. Asimismo, los estudios recuerdan el riesgo de humedades y ciertas condiciones ambientales en el desarrollo de organismos perjudiciales para nuestro salud. Según el Centro Europeo de la Fundación para la Investigación de las Alergias más del 60% de las enfermedades alérgicas afectan a nuestras vías respiratorias y tienen una mayor incidencia por el cambio de estación y la temporalidad.

Joaquín Prat, también indicaba en su programa tener una dolencia concreta

Tras la marcha de su "número dos" en El Programa de AR,Joaquín Prat indicó recientemente que se había levantado con ciertas molestias en la tripa. Sin embargo, tranquilizó a la audiencia afirmando que se encontraba muy bien y sin fiebre. Al parecer, este tiempo en el que el ritmo informativo es tan frenético, son muchos los rostros televisivos que están presentado problemas de salud aunque, por suerte, no se trata de nada grave.

Este miércoles, la cifra de fallecidos diarios con coronavirus ha vuelto ha experimentar por tercer día consecutivo otro pequeño aumento al sumar otros 440, y suman ya 22.157, lo mismo que el número de nuevos contagios, que han sido 4.635, lo que elevan el total a 213.024

También siguen incrementándose las altas que, con otras 3.335 personas que se han curado en 24 horas, alcanzan las 89.250, el 41,8 % de todos los que han contraído el virus, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.