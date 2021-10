Raquel Bollo, una leona en defensa de su hija Alma

MADRID, 4 (CHANCE)

De regreso en Sevilla tras la accidentada y polémica boda de Anabel Pantoja con Omar Sánchez, Raquel Bollo y su hija Alma Cortés han tenido que enfrentarse a las preguntas sobre la nueva novia de Juan José, exnovio de la joven y padre de su única hija, Jimena.

Y es que demostrando que el mundo es un pañuelo, el sevillano ha comenzado una relación con Aguasantas, ex de Manuel Cortés - hermano de Alma e hijo de Raquel Bollo - que no dudó en recorrer los platós criticando abiertamente a la familia después de su ruptura con el cantante.

Una sorprendente relación la de Aguasantas y Juan José que la excolaboradora de 'Sálvame' prefiere no comentar y por la que Raquel ha sacado las garras en defensa de Alma. Demostrando que es una leona y que está dispuesta a todo por proteger a su niña, la sevillana no ha dudado en salir corriendo para interponerse entre nuestra cámara y su hija cuando preguntábamos a la joven por el noviazgo de su ex con la ex de su hermano, impidiendo que Alma pudiese contestar qué le parece que el padre de su hija esté saliendo con la polémica Aguasantas.

Su reacción, y sus palabras sobre cómo fue la boda de Anabel Pantoja y qué hay de cierto en la traición de su gran amiga a Kiko Rivera, ¡en el siguiente vídeo!