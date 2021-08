Un periodista estalla contra Sánchez en 'La Sexta Noche' por su gestión en Afganistán: "Es mentira"

Las dos últimas semanas la actualidad informativa viene marcada por la situación que se está desarrollando en Afganistán. El problema al que se enfrenta occidente al caer el país, no ha pasado desapercibido en el programa estrella de la noche de los sábados de La Sexta. Por eso, a la 'La Sexta Noche' han acudido distintas voces este fin de semana que han expresado su opinión sobre la toma del país por parte de los talibanes. En concreto, el periodista Gervasio Sánchez ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno.

La pasada semana, los talibanes culminaron un proceso, que se intensificó en el último mes, de toma de las distintas provincias del estado afgano. La conquista de Kabul, por parte de los insurgentes, significó el fin del proceso, después de una guerra de 20 años.

Para analizar la situación que se vive en el país, en 'La Sexta Noche' han querido dar voz a personas que, debido a su trayectoria profesional, han trabajado en Afganistán durante estas dos décadas de guerra. Una de ellas, fue Gervasio Sánchez, que trabajó durante años cubriendo la actualidad que se desarrollaba en el país asiático.

Gervasio Sánchez critica duramente a Sánchez

El fotoperiodista, Gervasio Sánchez, acudió este fin de semana a 'La Sexta Noche', donde dio su valoración acerca del papel que ha jugado en las evacuaciones de Afganistán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Antes de contestarte decirte que me ha parecido lamentable, incluso hipócrita, patético, lo que ha ocurrido esta mañana en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz, con el señor presidente del Gobierno vanagloriándose de que se había hecho una gran operación. Se está haciendo una gran operación al lado del alto comisionado de la Unión Europea, que es tan culpable del desastre que ocurre en estos momentos en Afganistán como Estados Unidos", comenzó su intervención el periodista.

. @gervasanchez "Ha sido lamentable la imagen de Sánchez esta mañana vanagloriándose de la situación"#L6NAfganistanpic.twitter.com/V4Nhc5nsHE — laSextaNoche (@SextaNocheTV) August 21, 2021





"Esto es importante tenerlo en cuenta, me parece alucinante no haber escuchado una sola palabra de autocrítica por parte del señor Sánchez, incluso, decir que estos 20 años no han sido en balde", ha señalado visiblemente molesto. "Esto es mentira, si ustedes se marchan del país y dejan el país empantanado, estos 20 años por supuesto que han sido en balde. Porque ustedes han permitido la corrupción generalizada, que ha sido el efecto "bomba" que ha provocado la caída total del ejército afgano. Es alucinante que el presidente, en un momento como este, no sea capaz de hacer la más mínima autocritica", ha reprochado Gervasio Sánchez en La Sexta.

Jesús Hellín / Europa Press





Pero no solo el líder del ejecutivo fue objeto de las críticas de Gervasio, ya que también admitía la responsabilidad que tanto la UE como las Naciones Unidas habían tenido en este proceso. "Creo sinceramente que entramos en un periodo de gran inestabilidad en Afganistán y en la zona, porque va a afectar a los países limítrofes. Posiblemente la Unión Europea va a mirar hacia otro lado y va a olvidarse como hace la ONU que brilla por su ausencia en las últimas semanas", afirmaba con rotundidad el periodista.