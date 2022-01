Pepón Nieto habla sobre el estado de salud de Antonio Resines: "Seguro que sí"

Los contagios por coronavirus se han disparado estas últimas semanas, por lo que muchos rostros reconocidos se han visto afectados por ello. Entre ellos, destaca el caso de Antonio Resines, dado que el pasado 23 de diciembre fue ingresado en la UCI como consecuencia del coronavirus. Lo más llamó la atención es que el actor ya había recibido las dos primeras dosis de la vacuna y se encontraba a la espera de la de refuerzo, lo que preocupó a sus seguidores.

Poco se sabe de su estado de salud, ya que su familia quiere mantenerse alejada de los medios durante esta complicada situación. Lo poco que se sabe al respecto es gracias a algunos compañeros de profesión y a su mujer, Ana Pérez-Lorente. Para evitar los falsos rumores en torno al estado de Resines, su mujer dio un comunicado en el que aseguraba que se encontraba estable dentro de la gravedad y que no había sido necesario intubarle, lo que se especuló en un principio.

Por el momento, solo se sabe que el actor continúa ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón. Su mujer, familiares y rostros conocidos del mundo de la interpretación no han dejado de mandar sus mensajes más cariñosos por redes sociales. Asimismo, ellos han sido los encargados de tranquilizar a los seguidores del actor y compartir cómo se encuentra.

El último en pronunciarse al respecto ha sido Pepón Nieto. El actor aprovechó la gala ‘We Love Flamenco’ para enviar un emotivo mensaje a su compañero de profesión y enviar un mensaje esperanzador sobre su estado de salud. “Es un tío fuerte. Yo tengo fe y esperanza de que va a salir bien de esto y que va a tirar para adelante. Seguro que sí”, comentaba, dejando caer que sigue ingresado, pero que se recuperará.









Javier Gutiérrez habla de cómo se encuentra Resines

La semana pasada, fue Javier Gutiérrez quien habló del estado de salud de Resines durante su visita en ‘La Resistencia’, donde aprovechó para mandarle ánimos. “Quiero enviarle un abrazo muy grande a un amigo vuestro, de esta casa, que es Antonio Resines”, apuntaba el actor. "Que lo ha pasado regular, tirando a mal por este bicho cabrón, pero que está saliendo”, declaraba el invitado, dejando claro que Resines sigue ingresado pero que se va encontrando mejor. “¿Está mejor, Antonio?”, quiso saber Broncano, ante lo que el actor asintió con la cabeza. “Desde aquí toda mi energía, mi ánimo y estoy seguro de que va a salir para adelante. Así que, desde aquí, un beso grande", comentaba el intérprete.

"Antonio, como muchas personas que han pasado por el covid, no lo está pasando bien, pero yo creo que es un hombre muy fuerte, con muchísima fortaleza, con muchas ganas de engancharse a la vida y aunque está en una situación delicada en las próximas semanas sigamos teniendo buenas noticias, esperanzadoras y saldrá adelante seguro", insistía el actor en ‘La Sexta Noche’.

Algo similar hizo Iker Jiménez desde ‘Cuarto Milenio’: "Yo he mandado un escrito a Antonio Resines, ese fenómeno, y me ha respondido muy amable Antonio. Yo soy un gran admirador y creo que él nos ve también. ¿Entonces qué ocurre? Ya cuando ves que responde y que está bien pues te entra un alivio. Seguro que Antonio sale de esto. Cántabro durísimo. No va a tener ningún problema. Te mandamos todo el ánimo, Antonio". Siguiendo el mismo ejemplo, Jesús Calleja también habló de cómo se encontraba en ‘Sálvame’: "Sigue estable. Hay que tener paciencia y que continúe estable es la buena noticia. Está remontando", contaba después de desvelar que ha hablado con su mujer.