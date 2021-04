Pepe Rodríguez, preocupado por su situación personal fuera de 'MasterChef': "Estamos en ese límite"

Uno de los cocineros más famosos de la televisión española, Pepe Rodríguez, se ha mostrado preocupado en una entrevista que ha concedido a Lecturas por su situación personal fuera de los fogones de 'MasterChef', donde él estrella michelín ejerce como juez desde que TVE comprase el formato que se venía empleando en el último años.

Un formato que este 2021 vive su novena edición, edición a la cual se han presentado más de 50.000 aspirantes, su récord desde que comenzase el programa en nuestro país. El coronavirus, y el tiempo que todos hemos pasado en casa, parecen estar detrás de este hecho.





MasterChef dice adiós a uno de los concursantes más aplaudidos

Todos han contado historias personales que han llenado el puño en el corazón a los jueces y espectadores, pero sin duda una de las experiencias más duras ha venido de la mano de José María.

"Yo me he criado con mi abuela, porque a mi padre no lo conozco y mi madre es toxicómana". Así se presentaba José María Montero, un joven pacense de 18 años que estudia un módulo de Servicios de Restauración en el Instituto San Fernando de Badajoz, en el primer programa de la novena edición de 'MasterChef'. Palabras que dejaron a todos helados, ya que nadie se podía imaginar lo que este joven ha tenido que vivir.





Su plato, sin embargo, había sido la mejor carta de presentación, y gracias a ella se hacía con uno de los delantales blancos que le abrían las puertas al talent culinario. Sin embargo, una semana después, el delantal negro le ha marcado la puerta de salida y después de una mala prueba de eliminación, donde ha elaborado un pollo que no estaba bien hecho, se ha convertido en el segundo expulsado de esta gala.

La situación personal que preocupa a Pepe Rodríguez

Sin embargo, los jueces de 'MasterChef' han aprovechado el tiempo para poder repasar todo lo que trae este nueva temporada, que acabará al final de la temporada, para realizar diferentes entrevistas en la cual no solo hablen del programa, sino de lo que cada uno de ellos está viviendo a raíz de la pandemia.

Preguntado por esto, Pepe Rodríguez, una de las estrellas michelín de nuestra gastronomía, ha explicado a Lecturas que en su caso él sigue temiendo por el futuro de su restaurante, Bohío, situado en su pueblo natal. “No las tengo todas conmigo. Estamos en ese límite. Yo voy a dar todo lo que pueda para mantenerlo hasta que un día diga: ‘señores, hasta aquí hemos llegado’”, ha explicado.

