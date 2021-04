La desgarradora historia de José María, el pacense que participa en 'MasterChef'

"Yo me he criado con mi abuela, porque a mi padre no lo conozco y mi madre es toxicómana". Así se presentaba José María Montero, un joven pacense de 18 años que estudia un módulo de Servicios de Restauración en el Instituto San Fernando de Badajoz, en el primer programa de la novena edición de 'MasterChef', el talent culinario que se emite cada martes en Televisión Española. Una presentación que ha dejado a los espectadores con el corazón en un puño, convirtiéndose en el auténtico protagonista de la noche.

"Tú sabes la lección que nos estás dando a nosotros que a veces nos quejamos. Eres un luchador". Increíble todo lo que ha pasado con solo 18 años. ¡Se lo merece Jose María! https://t.co/5KB3O2GWnE#MasterChefpic.twitter.com/BbIvYRGIwe — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2021

"Ya no vivo con mi abuela, porque tiene principios de Alzhéimer", seguía el joven. "Tenía una hermana pequeña, pero se me murió con nueve meses en un accidente de tráfico y ahora tengo otra hermana pero no vivo con ella". "Vivo solo, voy tirando para adelante, me pago mi piso, me pago todo...", reconocía José María ante Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, quienes reconocieron que "eres un luchador, una lección para nosotros que a veces nos quejamos".