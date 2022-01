Paz Padilla toma una importante decisión sobre 'Sálvame' tras ser acusada por Belén Esteban de ser antivacunas

Paz Padilla se encuentra en complicado momento profesional al protagonizar cada tarde ‘Sálvame’ por su polémica sobre las vacunas contra el coronavirus. Además de todas las críticas que está recibiendo, este posicionamiento le llevó a tener un tenso conflicto con Belén Esteban, quien se mostró muy dura con ella y no dudó en compartir lo que piensa de ella. La semana pasada, la colaboradora y la presentadora se enfrentaron en pleno directo a raíz de las declaraciones de Padilla sobre el coronavirus. La humorista intentó explicarse, pero Esteban rechazaba sus argumentos. La tensión llegó hasta tal punto que la presentadora abandonó el plató

“Mira, las vacunas es una proteína que te meten la ‘spider’, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de ‘Luján’, y el bicho ha mutado y ahora tenemos la ‘oritrón’... Y, entonces, el bicho ahora es como que ya no entra por la puerta y entra por la ventana. Claro te meten la ‘spider’, que es la de la puerta y ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos o tres, el virus ya entra por otro lado, con lo cual, te infecta", decía la presentadora de Telecinco desde sus redes sociales, durante un directo junto a María del Monte y Anne Igartiburu.

Helena Resano, obligada a recular en directo por lo que ha hecho 'La Sexta Noticias' con Unidas Podemos Los espectadores se han mostrado muy críticos con 'La Sexta Noticia' por el error cometido en directo y por el que Helena Resano tuvo que rectificar Mabel Velasco 27 ene 2022 - 11:08

Estas declaraciones de Paz Padilla sobre el Covid son de WTF



pic.twitter.com/jhwdVR0IdV — M ?? (@casasola_89) December 30, 2021

Dado el revuelo causado por estas palabras, Padilla intentó explicarse en ‘Sálvame’ tras escuchar cómo Esteban la criticó desde el ‘Deluxe’: “Estábamos hablando de que Ana Obregón no podía dar las campanadas, fue una conversación de mucho tiempo que extrajeron un trocito de esa conversación en la que yo explicaba por qué estando vacunada, te infectabas. Yo decía que, aunque tuvieras las vacunas no servía para nada, que te podías contagiar, por mucho que tuvieras las vacunas, la gente no se relajara por el hecho de tener el pasaporte Covid".

"Cogieron ese trozo y pusieron en las redes eso. No soy negacionista ni nada, las vacunas salvan vidas, yo he pasado la Covid dos veces y recomiendo que se pongan la vacuna… Te llame para darte esta explicación y no me cogiste el teléfono, estarías liada", le decía la humorista a la colaboradora, quien no quiso responder a su llamada al estar muy enfadada por sus declaraciones. "Yo lo único que tengo que decir es que la gente se vacune, lo he vivido en primera persona. La explicación que has dado me parece muy bien, pero me quiero sentar a trabajar… No me creo lo que me está diciendo, por eso no quiero tener ninguna guerra, creo que has metido la pata hasta dentro y creo que no sabes cómo cambiar ", soltaba Esteban sin creerse a su compañera.





"Su trabajo en 'Sálvame' podría haber llegado a su fin"



"Si tú no te lo crees, me da igual, yo tengo clarísimo que no soy negacionista. Yo creo que te has pasado, de verdad, salir diciendo que yo miento, si quieres vamos a un juzgado y ponemos las pruebas", ofrecía Padilla. No obstante, cuando se tranquilizó la discusión, Esteban insistió en que “piensa que no está a favor de las vacunas”: “Mira Paz, la que te has metido has sido tú haciendo ese vídeo. No me eches a mí ahora la culpa. Así que a mí no me digas, la que ha hecho el vídeo eres tú. Y las caras de Anne y María del Monte eran un poema“ . Fue en ese momento cuando Padilla, desbordada por la situación, abandonó su puesto de trabajo: “Estoy flipando, yo paso”.

Desde entonces, no se ha vuelto a ver a Padilla por las instalaciones de Mediaset. La presentadora ha estado muy centrada en sus otros proyectos como su gira de teatro con ‘El humor de mi vida’. Sin embargo, desde su discusión con Esteban no se le ha vuelto a ver por el plató. Esto ha hecho saltar las alarmas, ya que parece que su futuro como presentadora de ‘Sálvame’ no está claro.

“Su trabajo en ‘Sálvame’ podría haber llegado a su fin. La decisión la ha tomado ella misma”, ha comenzado señalado la revista ‘Lecturas’ tras recordar la manera en la que la actriz se fue del plató. “Los responsables de La fábrica de la tele quieren que la presentadora se replantee la situación y regrese, algo que parece que Paz no está dispuesta a hacer”, ha afirmado el mencionado medio, dejando claro que su discusión con Esteban podría su poner su adiós al programa.

Paz Padilla se niega a volver a sálvame, pese a las peticiones de la cúpula (vía Revista Lecturas nº3645) pic.twitter.com/6VAmk1RHsg — A ?? (@Srtacotilleo) January 26, 2022