Paz Padilla no puede contener las lágrimas al ver la cuenta bancaria de una colaboradora de 'Sálvame'

Este miércoles, Chelo García-Cortés se enfrentó a su último día como participante de 'Quiero dinero', un concurso en el que tiene que enfrentarse a complicadas pruebas para ganar dinero. Por ello, los colaboradores le propusieron un reto para despedirse por todo lo alto. La concursante debía mostrar el saldo de sus cuentas bancarias en público.

Desde el primer momento, Chelo se negó a enseñar en directo su situación económica porque le daba "vergüenza", incluso, se puso tan nerviosa, que comenzó a bloquear todas las aplicaciones bancarias de su móvil mientras amenazaba con retirarse: "Mi dignidad está por encima de todo, todo tiene un límite".

La colaboradora contó que tenía dos cuentas y que no iba a desvelar ninguna de ellas. Dada la insistencia del equipo de 'Sálvame', cedió a mostrárselas solo a Paz Padilla, cuya reacción dejó atónitos a todos los asistentes del plató.

Al ver el contenido del móvil de su compañera, Padilla cerró los ojos para contener las lágrimas mientras aseguraba que no pensaba desvelarlo. "¡Ay qué cara de pena!", exclamaba Laura Fa al ver la reacción de la presentadora. "Se planta Chelo, no lo voy a decir", confirmó la humorista. "Me planto", sentenció muy segura al ver como la presentadora había roto a llorar tras enseñarle su cuenta.

"No lo voy a decir", insistía Padilla. "Puede decirlo, no están en negativo. No están en números rojos. Con muy poco dinero, pero no están en negativo pero yo también tengo mi dignidad y me planto. Se ha acabado la historia", concluyó García-Cortés.

Así ha sido la reacción de Paz Padilla al ver la mala situación económica de Chelo pic.twitter.com/vDFcV0JfHG — GOSSIP Boy ��✈️ (@JuanjoElCotilla) October 27, 2020

Los problemas económicos de Chelo

"Ella quiere dinero porque tiene que vivir, vivir", reveló la presentadora muy apenada, siendo estas las únicas palabras que consiguieron sonsacarle los colaboradores. "¡Ay! Perdonadme, que estoy un poco afectada con Chelo", comentaba Padilla tras la pausa publicitaria.

A pesar de la sorpresa de la actriz, los problemas económicos de la presentadora eran conocidos por todo el público, principalmente, su deuda con Hacienda. De hecho, estos problemas son los que empujaron a la colaboradora a participar en el concurso.

Chelo mostró en público su ropa interior, quemó una foto de Isabel Pantoja, llamó a Bárbara Rey y hasta se hizo un piercing en la nariz durante la emisión del programa. Pero tras ganar 25.000 euros por superar estos retos, decidió abandonar.