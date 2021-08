Paz Padilla pone en aprietos a Chabelita en Telecinco con una imagen de Isabel Pantoja: "No está bien"

Isa Pantoja, también conocida como Chabelita, ha tenido que hacer frente este jueves a un duro momento delante de las cámaras, más concretamente en el programa de Telecinco 'La última cena'.

La hija de la tonadillera ya ha reconocido en más de una ocasión que no atraviesa su mejor momento en la relación personal con su madre, después de que el pasado verano comenzase la tormenta debido a la ruptura familiar entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja debido al descubrimiento por parte de Paquirrín de la habitación secreta de Cantora en la que se encontraban las pertenencias de Francisco Rivera.

Era el 2 de agosto del año 2020, en pleno cumpleaños de Isabel Pantoja. Como cada año, toda la familia se desplazaba hasta Cantora para vivir juntos el nacimiento de la artista. Todo era alegría y cariño hasta que Kiko Rivera descubrió esta habitación y encontró unas pertenencias del torero que supuestamente habían sido sustraídas.

Aquel momento marcó un antes y un después en las relaciones entre madre e hijo, y fue en el mes de noviembre cuando el deejay quiso romper su silencio en Telecinco, a través de una serie conocida como 'Cantora: la herencia envenenada'.

En los meses posteriores, Kiko Rivera siguió defendiendo que la relación con su madre estaba rota, e instaba a la artista a solucionar sus diferencias a través de los abogados. Un año después, la relación no ha mejorado y el cumpleaños del pasado 2 de agosto fue muy diferente a la de otros años: sola en Cantora y solo abrazada por su hermano Agustín.

Esta situación provoca cierta ansiedad en Isa Pi, que sin buscarlo se ha visto en medio de una batalla familiar que está llamada a tener una solución muy complicada. Por ello, y por la relación con su madre, ha sido preguntada en más de una ocasión en 'La última cena', programa de Telecinco en el que participa junto a otros rostros conocidos como Alba Carrillo, Cristina Cifuentes, Carmen Borrego o Kiko Hernández.

Hace unas semanas, Paz Padilla, presentadora del programa, preguntaba a la hija de la tonadillera si le hubiera gustado que su madre estuviese allí para ayudar en la preparación de los platos. Esta pregunta despertó cierto sentimiento de nostalgia en la participante.

La emoción de Isa Pantoja al hablar de su madre

Ahora, en la última edición, Paz Padilla ha querido conseguir que Isa Pantoja se desahogase junto a toda la audiencia, colocando en pantalla una imagen en la que se la puede ver en una actitud muy cariñosa con su madre. Este momento, ha sido utilizado por Paz Padilla para intentar sacar toda la información posible.









"Me llama mucha la atención lo que sufres con esta historia", ha anotado Paz Padilla. "No me gusta esta situación, pero veo los casos de gente como Tom que no puede estar con su madre, pero yo sí, y me hace...", ha explicado Isa Pi.

Por último, Paz Padilla le ha preguntado si iría a alguno de sus conciertos, pregunta a la que la hija de Isabel Pantoja ha respondido lo siguiente: "No me ha dicho que vaya. Yo podría ir sola, pero bueno. Me gustaría poder verla primero en persona antes de ir a un concierto", ha comentado entre lágrimas.

"Es un poco surrealista. Le he llamado, le he escrito, he saltado la valla. La justifico porque ella no está bien, y es normal que no esté bien. Ella necesita tiempo y tranquilidad", ha sentenciado.