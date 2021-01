Paz Padilla interrumpe Sálvame y dicta sentencia sobre la fuga de Illa a Cataluña

Una de las presentadoras de 'Sálvame' durante las ausencias de Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla, ha interrumpido este martes el programa para dictar sentencia sobre uno de los políticos del consejo de ministro que huye a Cataluña: Salvador Illa.

Illa, actual ministro de Sanidad, es el candidato escogido por el Partido Socialista para los comicios del próximo 14 de febrero en Cataluña. Una duplicidad de cargos que han provocado las primeras críticas por pare de los partidos de la oposición, que han pedido que deje el ministerio y se centre en Cataluña.

Los partidos piden que deje ya el cargo

Partido Popular, Ciudadanos y Vox han sido, en concreto, las tres formaciones han pedido al ministro que dejase su cargo para dar paso al siguiente y que este, al menos, pueda continuar con el plan de vacunación puesto en marcha hace escasamente dos semanas.

CATI CLADERA

Sin embargo, las críticas también han venido a nivel interno.La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha sumado este martes a las voces que por segundo día consecutivo piden la salida de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad para centrarse en la campaña electoral de Cataluña al ser designado candidato del PSC para las elecciones del próximo 14 de febrero.

@salvadorilla:



"Cataluña puede si Cataluña se mueve. El #PSC ofrece avanzar el próximo #14F.



��Volem una nova etapa de retrobament sense bàndols ni blocs.



��Aixequem-nos per a recuperar Catalunya!".#TornaCatalunya#PSC/❤️ pic.twitter.com/Mlnlbb2vp3 — Socialistes PSC/❤ (@socialistes_cat) January 3, 2021

"Lo que creo es que sería conveniente actuar con rapidez porque ya estamos en campaña. Hoy ya es campaña electoral en Cataluña. Yo ya estoy en campaña electoral también, todos estamos en campaña. Lo que me gustaría es que se tomase una decisión con prontitud", explicaba Díaz en una entrevista recogida por Europa Press.

Esta es la fecha que Illa ha puesto para abandonar definitivamente su cargo, pero la ministra del ala de Podemos es crítica con el ministro y reconoce que "la pandemia requiere de toda la concentración, el ánimo, la inteligencia y la entrega". De hecho, el primer acto público ya lo tuvo Illa durante el fin de semana, como se estrenó como candidato la Generalitat.

Padilla dicta sentencia... y Belén Esteban le responde

Su anuncio, sin embargo, ha levantado muchas dudas a nivel político como a nivel social. Muchos se preguntan los motivos que esconde este cambio de estrategia hecha por parte del partido, ya que Salvador Illa ha sido uno de los ministros más visibles en el primer año de legislatura.

Paz Padilla: "¿Por qué se va Illa?, ¿Por qué se le quiere tanto a Salvador Illa? Por ser un político correcto, porque nunca ha ofendido a nadie, porque dice la verdad, a ver si lo demás aprenden que es lo que queremos"

Totalmente de acuerdo #yoveosálvamepic.twitter.com/RfFdVTLipD — Rafael García López ���� (@RafaelGarciaLAF) January 5, 2021

Esta pregunta es la que ha intentado contar este martes Paz Padilla en 'Sálvame' y con la que ha interrumpido el programa en directo. ″¿Por qué se va Illa?, ¿por qué se le quiere tanto a Salvador Illa? Por ser un político correcto, porque nunca ha ofendido a nadie, porque dice la verdad, a ver si lo demás aprenden que es lo que queremos”, ha comentado muy vehementemente la presentadora.

Una opinión, no en vano, que no es por todos compartida. De fondo se han odio tras este alegato algunos comentarios no tan favorables. Una de ellas ha sido Belén Esteban, que ha contestado a la presentadora con un “bueno, bueno”.

También te puede interesar

Joaquín Prat entra en cólera contra Salvador Illa y responde alto y claro al ministro

Herrera destapa la gran mentira de Salvador Illa tras anunciar su candidatura para las elecciones en Cataluña