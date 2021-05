Paz Padilla: el choque con Malú por el que fue amenazada de muerte y su verdadera actitud fuera de 'Sálvame'

María de la Paz Padilla Díaz, popularmente reconocida como Paz Padilla es una humorista, actriz y presentadora de televisión. Siempre tuvo claro que quería dedicarse al entretenimiento, por lo que, en 1994, dejó su trabajo en el hospital para dedicarse de lleno a la televisión. Comenzó su carrera como comunicadora cuando fue fichada por Antena 3 para 'Genio y figura'.

Poco después, pasó a las autonómicas y, tras copresentar 'Inocente, Inocente', se trasladó a TVE para ponerse al frente de 'Muchas Gracias 96'. Sin embargo, su gran paso profesional fue cuando pasó a formar parte del equipo de 'Crónicas Marcianas' en Telecinco, cadena en la que también condujo 'Hola, hola, hola' (1997). En 2008, regresó a Canal Sur para presentar su propio programa, 'Paz en la tierra', pero, poco después, regresó a la cadena a la que debe su éxito.

Desde 2009 trabaja en Telecinco, donde presenta 'Sálvame' desde entonces. Mientras tanto, también se puso al frente de otros espacios de la cadena como 'Al ataque chow', 'Dejadnos solos' (2010), 'La noche en Paz' (2009) o las 'Campanadas de fin de año' (2020) con Jesús Vázquez. Por otro lado, también probó la radio en 1995 como colaboradora de 'La Mañana' de COPE. Actualmente, continúa al frente del espacio de Telecinco junto a Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez, además de formar parte del jurado de 'Got Talent España' y dar vida a un personaje habitual de 'La que se avecina', Chusa.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.

Su complicada infancia

La presentadora de Telecinco proviene de una familia numerosa, ya que tiene seis hermanos. Siempre mantuvo muy buena relación con sus padres, quienes fallecieron no hace mucho. No obstante, Padilla reconoció en una ocasión que infancia fue complicada debido a que provenía de una familia humilde.

"Yo he ido con mi madre a Cáritas", reveló la presentadora. "Durante muchos años solo comíamos pan con manteca, hubo Reyes Magos que yo no tuve nada. Pero éramos tan felices, nos lo daban todo... Creo que estrené un zapato con la primera beca que me dieron. A mis hermanas estaban en una iglesia una vez y una señora les compró un abrigo a cada una", comentó.

"Mi padre era muy trabajador, muy honrado, muy buena persona... Dio su vida por sus hijos. Mi madre igual, nunca la he visto triste, y creo que no tener nada que dar de comer a tus hijos tiene que ser lo más duro que hay. Por eso la quiero tanto y la admiro tanto", afirmó la presentadora.

Su vida amorosa

La vida amorosa de Padilla ha estado protagonizada por dos hombres: Antonio Juan Vidal y Albert Ferrer. El primer amor de la presentadora de Telecinco fue Antonio Juan Vidal, quien terminó siendo su segundo marido. Lo llamativo de esta historia es que fueron novios cuando ambos vivían en Cádiz y ella tenía 14 años y él 17. La humorista siempre le consideró el amor de su vida, pero su salto a la televisión acabó terminando con su relación tras 14 años juntos.

Una vez trasladada a Madrid, Padilla se enamoró de Albert Ferrer y se casaron en 1998, además es el padre de su hija Anna. La presentadora siempre dice que otro de los amores de su vida es su pequeña, con quien mantiene una relación muy especial. Anna tiene 24 años y se licenció en Ciencias económicas. Sin embargo, debutó como presentadora de Mediaset en 'Morning Glory', por lo que la acusaron de estar “enchufada”.

El matrimonio con el padre de su hija duró 5 años, pero, actualmente, mantienen una muy buena relación, dado que su ruptura fue amistosa. Incluso la comunicadora decidió tomárselo con su habitual sentido del humor y celebró una fiesta de tres días por su separación.





Después, Padilla se reencontró con su primer amor tras 20 años separados y volvieron a retomar su relación. Seguros de que esta vez saldría bien, la pareja contrajo matrimonio el 8 de octubre de 2016, en la playa de Zahara de los Atunes. Un lugar que eligieron por todos los recuerdos que vivieron allí juntos durante su adolescencia. La ceremonia se hizo en plena playa y la novia llegó en un bonito carruaje antiguo tirado por caballos, mientras él aparecía a lomos de un caballo marrón.

No obstante, la pareja se casó unos meses ante de su boda oficial durante su viaje por la India. Ambos se fueron de vacaciones y, aprovechando que estaban allí, la comunicadora decidió que quería casarse en la India y organizó una celebración íntima. Él aceptó con la condición de que se casaran posteriormente en Cádiz rodeados de sus respectivas familiar y amigos, lo que ella aceptó.

“Yo no me vuelvo a separar. Me he casado con el hombre de mi vida. Me ha costado volverlo a encontrar 20 años. Para mí lo es todo, me gusta su olor, es maravilloso todo, es un tío muy bueno, muy compresivo... Sabía que lo quería, pero no tanto”, asegura la presentadora desde entonces.

A pesar de su promesa, ha sido una enfermedad la que ha separado a la pareja. Hace un año a Antonio le diagnosticaron un tumor cerebral, un duelo que ambos llevaron con mucha discreción. "¿Por qué he sido tan reservada en esta historia con Antonio? Para proteger a Antonio. No lo he hecho por no contar mi intimidad porque yo cuento todo lo que hago desde que me levanto", aseguró la comunicadora en 'Sálvame'. "Luego sacrifiqué porque venía aquí y estaba hecha polvo, pero sabía que tenía que hacer el paripé de Paz Padilla y Mari Paz, no fue fácil, pero lo hice por él", agregó.

Tras meses de lucha, el marido de Paz Padilla falleció el pasado mes de julio de 2020 a los 53 años. Después de estar unas semanas ingresado, los médicos le permitieron continuar su tratamiento en casa junto a su mujer. Según contó la presentadora, Antonio murió en sus brazos y ella se encargó de que se fuera feliz y pasaran sus últimos días juntos.

Su pareja fue imputada

Ante de su dura enfermedad, la presentadora pasó otro momento complicado junto a Antonio. El marido de la comunicadora de Telecinco era jefe de servicio de Formación de Cádiz y saltó a la palestra en junio de 2015 tras ser imputado por dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Este complicado episodio, llamado 'Operación Edu', fue censurado en 'Sálvame' por respeto a su presentadora.

A pesar de ello, la actriz de 'La que se avecina' quiso pronunciarse ante los medios en defensa de su pareja y aseguró a los espectadores que su marido era inocente: "Juan no es un ladrón, es solo un funcionario". Después de un año luchando contra este bache, en 2016, la jueza de instrucción María Núñez anunció que archivaría la causa a petición de la Fiscalía.

Sus trabajos fuera de la televisión

Aunque siempre se ha conocido a la presentadora por su faceta televisiva, su primer paso en el mundo laboral fue en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, donde trabajó como auxiliar de clínica. En 1989, Padilla consiguió cambiar el hospital por la pequeña pantalla al ser fichada por Canal Sur para el concurso 'Saque bola'. En 1993, logró dar el salto a la televisión a nivel nacional con 'Genio y figura' en Antena 3. Poco después, se fue a TVE para ponerse al frente de 'Inocente, Inocente' y, posteriormente, a Telecinco con 'Crónicas marcianas'.

Asimismo, su popularidad también le ha permitido desarrollar su trabajo como humorista y actriz. La presentadora de Telecinco ha formado parte del reparto de algunas películas como 'Raluy, una noche en el circo' (1999), 'Marujas asesinas' (2001) o 'Cobardes' (2008). Además, también ha dado vida a varios personajes en algunas series de televisión como '¡Ala... Dina!' (2000-2001) en TVE, 'Mis adorables vecinos' (2004-2006) en Antena 3, y, actualmente, en 'La que se avecina' (2007-2016) de Telecinco.













Su vínculo con el PSOE

'La Sexta Columna' destapó una de las facetas más desconocidas de la presentadora. El espacio de Atresmedia recuperó unas llamativas imágenes de la humorista en un mitin del PSOE del año 2000. En el vídeo se puede ver a Padilla contando chistes para entretener al público hasta dar paso a la candidatura de Joaquín Almunia, formando así parte la campaña del Partido Socialista. De esta manera, se destapó la ideología política de la actriz y la formación a la que apoyó durante años, y quizás siga apoyando.





Aficiones

Aunque siempre se ha volcado en el entretenimiento, la presentadora cuenta con otras aficiones tras la cámaras. Durante cinco años, la humorista perteneció a los Scouts '312 Cruz del Sur en Cádiz', donde aprendió a compartir, a valorar el esfuerzo, el significado de la honestidad y el compañerismo.

Actualmente, dedica gran parte de su tiempo libre a cuidarse y le gusta hacer ejercicio y meditar. Desde hace unos años, la presentadora se toma muy enserio su salud y hace ejercicio a diario. Además de boxeo, flexiones y ejercicios de barra, de vez en cuando, hace zumba con su hija, lo que muestra a través de su cuenta de Instagram.













Recogida de firmas contra Paz Padilla

En 2015, la página Change.org publicó una petición para solicitar firmas para exigir a la presentadora del programa de Telecinco que se retractase de "unas declaraciones en las que aseguraba que Ceuta y Melilla eran ciudades extranjeras". Las quejas llegaron a raíz de unas declaraciones que Padilla hizo en 'Sálvame' sobre la publicación de un reportaje en la revista 'Interviú'. "El lunes en todos los quioscos de España y el extranjero, es decir, en Ceuta, Melilla, Gibraltar y Buenos Aires, en todos. Un reportaje fotográfico de 16 fotos a cada cual más bonita", bromeó la humorista.

"Esta petición es debida a que los caballas ya estamos cansados de que se nos vilipendie, y se hagan chascarrillos de la españolidad de las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. La ultima en burlarse es la Sra. Paz Padilla en 'Sálvame diario', en la cual comenta que Ceuta y Melilla es el extranjero, con lo que está dañando la imagen de estas 2 ciudades ESPAÑOLAS, e hiriendo a todo el pueblo caballa y melillense, orgullosos de ser españoles", decía el comunicado.

"Y aquí no acaba todo, esta misma mañana mando un mensaje a la pagina de Facebook, de Sálvame, y esto es lo que me contestan: 'Buenos días. Este mensaje os lo envío porque en Ceuta estamos muy molestos con el comentario de vuestra presentadora Paz Padilla, en la que alude que Ceuta y Melilla son el extranjero. Soy de Ceuta y al igual que mis paisanos, me siento indignada por dichas declaraciones. Me parece perfecto que haga humor y que se ría de todo, pero claro siempre y cuando no hiera la sensibilidad del que se ve reflejado en la burla. Se que esto ni siquiera lo vais a leer, como tantas cosas que os he escrito, pero necesitaba decíroslo que pienso yo y todo el pueblo caballa", escribieron al equipo del programa.

"Si no tienes una vida cómpratela", contestó el espacio de Telecinco. "Rogaría encarecidamente que 'Sálvame' pidiera disculpas por burlarse de 2 ciudades españolas, como son Ceuta y Melilla", insistía Change.org, sin obtener respuesta. A pesar del silencio del programa, la web logró acumular 7.642 firmas.

Su choque con Malú y amenazada de muerte

Paz Padilla siempre ha reconocido ser una fiel seguidora de la música de Malú. No obstante, en 2016, la presentadora de Telecinco aseguró que Malú era la única artista que le había negado un autógrafo: "En 23 años de profesión, Malú ha sido la única persona que, yendo yo con una personita, le he pedido un autógrafo, me ha mirado y se ha ido. Me gusta verla en televisión y me gusta ver cómo canta, pero hija, es lo que hay".

"Bueno, yo no quiero ser más artista que nadie, pero puede ser que algún día ese público que está a las puertas de tu concierto ya no esté y entonces echarás mucho de menos ese beso o ese autógrafo que te pida", aseguró la humorista, aparentemente indignada.

Ante sus acusaciones, la propia Malú decidió explicar su versión de los hechos: "Ha habido un mal entendido porque siempre hemos tenido muy buen rollo cuando ella trabajaba en Canal Sur y yo iba a sus galas", reconoció la cantante ante los medios para frenar los rumores.

Asimismo, en su paso por '¡Qué tiempo tan feliz!', Malú explicó a María Teresa Campos el motivo por el que, en algunas ocasiones, no podría ser más atenta con sus seguidores: "Mucha gente se espera después del concierto para saludarte, pero son momentos en los que mañana tienes otro y pasado también, y tú ya tienes la tensión de mañana... Por eso sé que hay mucha gente enfadada".









Malú se defiende de las acusaciones de Paz Padilla. Respeto admirable el de Malú pic.twitter.com/wOyafPHFWf — Gaddiel (@gaddielamaya) March 4, 2016





"Se merecen lo mejor, pero mi tensión es tan grande que estás tensa, y te van a hacer una foto y tienes la cabeza en otro sitio, y te van a tocar y dices: Por favor no me toquéis más", reconoció la artista, consciente de que sus fans se merecen todo.

Como consecuencia de este conflicto, Padilla ha tenido que acudir a comisaría para poner una denuncia, ya que sus acusaciones a Malú le han llevado a recibir amenazas de muerte. "La gente atraviesa unos límites y unas barreras que no podemos consentir pero la ley nos protege y tenemos que empezar a acotar el campo: no todo vale", contó la comunicadora.

A pesar de ello, tras escuchar sus declaraciones en el programa que presentaba La Campos, la actriz aceptó la disculpas de la artista: "Le quiero dar las gracias por estas declaraciones, es cierto que una mala tarde la tiene cualquiera. Malú me parece una de las grandes de este país".









Hay otras muchas formas de llamar la atención; Paz Padilla hoy se ha pasado con Malú. Vergüenza @salvameoficial. pic.twitter.com/HEpmaezBue — Gaddiel (@gaddielamaya) February 29, 2016





Su relación con los colaboradores fuera de 'Sálvame'

La presentadora lleva desde 2009 poniéndose al frente de 'Sálvame'. Sin embargo, su relación con los compañeros no es la mejor. Al contrario que Jorge Javier Vázquez, quien considera a los colaboradores de Telecinco como su familia, Paz Padilla mantiene las distancias con el equipo. Así lo contó Carlota Corredera en una entrevista.

La otra presentadora del espacio de Telecinco desveló algunos de las cosas que suceden tras las cámaras del programa y habló concretamente de la actitud de Paz Padilla, quien, según ella, no es muy cercana al resto de colaboradores: "Con ella al principio hubo muy mal rollo. Es una persona sin diplomacia y pone filtros con los colaboradores. No tiene relación con los colaboradores fuera de la tele".













El motivo de su enfrentamiento con Carlota Corredera

Desde que Carlota Corredera se incorporó al equipo de 'Sálvame' como presentadora, los rumores sobre su tensa relación con Paz Padilla no han dejado de sonar. Todo comenzó cuando se anunció que Corredera sería la sustituta habitual de Jorge Javier Vázquez. Muchos aseguraban que no se soportaban porque Paz Padilla tenía celos de su compañera.

Sin embargo, Corredera fue quien comenzó demostrando su desagrado por su compañera. En 2015, aseguró que "es una persona sin diplomacia". Meses después, Padilla le devolvió el comentario: “Mientras él no tenga ‘prime time’ hará los programas, y yo los demás, como hacíamos antes. Seguiremos estando papá y mamá, y Carlota”, aseguró la humorista, haciendo alusión a la vuelta de Jorge Javier de sus vacaciones.

Algo similar sucedió este 2021. Paz Padilla protagonizó el primer polémico paso a Pedro Piqueras, lo que fue muy criticado. Muchos espectadores consideraron inapropiada la manera en la que presentadora da paso a los Informativos de Telecinco, ya que en el plató suelen estar de broma, mientras que el presentador les espera serio, con una gran profesionalidad, para comenzar a dar las noticias. Dado el revuelo, Corredera no dudó en mojarse y en cuestionar la profesionalidad de su compañera. "Yo a Paz le he llegado a gritar como si no hubiera un mañana y ha hecho lo que le ha dado la gana", confesó, recordando así sus tiempos como directora de 'Sálvame'. "Ni se acordó de que eran las nueve y de que tenía dar paso a Piqueras. Te lo digo yo", dijo muy segura, dejando claro que el mencionado desenlace se habría producido por el caso omiso de Padilla.

Su conflicto volvió a acaparar la atención de los espectadores cuando se decretó el Estado de Alarma por coronavirus. La cómica decidió ausentarse de su puesto de trabajo hasta que la situación estuviese más controlada. Sin embargo, tras unos días confinada en casa, la actriz decidió reincorporarse en el trabajo.





Su regreso no fue muy bien recibido por Corredera, dado que la gallega, a raíz de la ausencia de Padilla, había logrado convertirse en la sustituta oficial de Jorge Javier para presentar 'Sálvame' cada jueves. Un protagonismo que se tambaleó con la vuelta de su compañera. Como consecuencia, para que ambas tengan las mismas oportunidades, el equipo de Telecinco decretó que cada una presentase el espacio cada quince días. De esta manera, Corredera se podría al frente del programa dos jueves al mes y Padilla los otro dos restantes.

A pesar de ser una medida justa, no terminó de convencer a ninguna de las dos. Ambas presentadoras querían mantener su protagonismo. Además, trabajar menos horas significaría ganar menos dinero, a lo que ninguna estaría dispuesta.

No obstante, ellas siempre han desmentido su supuesta mala relación. Cuando Carlota se puso al frente de 'Cámbiame', la cómica no dudó en desearle suerte y dejar claro que se llevan bien. "Es una gran profesional, detrás de la cámara porque como directora ha sido fantástica y ahora delante, le deseo el mayor éxito en esta nueva aventura que es Cámbiame... Carlota ¡Qué pesados son! Que te quiero mucho y que te vaya muy bien”.

Asimismo lo demostró Carlota, aunque a través de sus redes sociales: "En una revista aparece una supuesta mala relación entre nosotras. Si ustedes están interesados en esa información y compran la revista por ello, que sepan que es falsa. Un besito, Paz". Su último acto de admiración por Paz fue cuando la actriz habló de la muerte de su marido en 'Sábado Deluxe': ”Hay que ser muy generosa para contar en horario de máxima audiencia cómo te despediste del amor de tu vida; hay que ser muy valiente para hacer saltar por los aires la cultura de la muerte en España, tan fría, tan oscura, tan tenebrosa; hay que tener muchos ovarios para encontrarle algún sentido a la gran putada de perder a tu alma gemela. Gracias por todo, Mari Paz, gracias por tu mensaje lleno de amor y de esperanza que seguro ayudará a los que se van a ir y a los que dejarán, gracias por enseñarnos a perderle el miedo a la muerte y al dolor y gracias por recordarnos lo corta que es la vida y que debemos amar intensamente. No te digo lo siento, te digo: te quiero Paz“.