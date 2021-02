Carlota Corredera cuestiona la profesionalidad de Paz Padilla y habla de los pasos a Piqueras: "Le da la gana"

El paso de 'Sálvame' a 'Informativos Telecinco' volvió, este lunes, a generar polémica. Cuando llegó el turno de despedir el espacio, Paz Padilla, presentadora del programa, se encontraba bailando con Anabel Pantoja al ritmo de 'María José', la canción de Enrique Anaut. Por este motivo, la conductora del espacio no se dio cuenta y se pasó la conexión al plató de los informativos sin despedida ni cortinilla.

Como consecuencia, durante un breve instante, se pudo ver a Piqueras observando la llamativa escena, aunque, rápidamente, volvió a mirara a su cámara para informar a los espectadores de los últimos datos de la pandemia. De esta manera, la audiencia de Telecinco pasó de admirar la alegría del plató de 'Sálvame' a ser consciente de la realidad con los datos que verifican la evolución de la pandemia en España.

Sin embargo, no es la primera vez que esto sucede. Hace unas semanas, Jorge Javier Vázquez tuvo que cortar el tenso debate que se estaba produciendo en el espacio del corazón para dar por finalizado el programa. Fue entonces cuando al presentador se le ocurrió proponer a Raquel Mosquera que diese paso a Piqueras. "Vas a tener un privilegio, tienes que dar paso a informativos con Pedro Piqueras. Ahí tu cámara", le dijo.

"Vamos a dar paso, señores, a Pedro Piqueras, el gran Pedro Piqueras, uno de los grand es del telediario que lleva muchos años en nuestras televisiones. Un besazo y os dejamos con Pedro Piqueras", anunció. Estas palabras no parecieron gustar presentador de los informativos, que miraba con asombro lo que estaba sucediendo, pero utilizó su profesionalidad para salir del paso.

La opinión de Carlota Corredera

A raíz de esto, Carlota Corredera ha sido preguntada al respecto y ella ha respondido con total sinceridad. Durante su intervención en un espacio, Corredera aseguró que esas situaciones eran fruto de la espontaneidad y que no eran "forzadas". Asimismo, le preguntaron si había tenido algún tipo de feedback por parte del reconocido periodista.

"A mí Piqueras no me ha dicho nada del tema de las transiciones", reconoció la presentadora. No obstante, entiende que no debe ser "cómodo que tengas que dar paso a la pandemia" cuando el programa previo está "de fiesta". Asimismo, declaró que, desde la posición de los espectadores, este tipo de retransmisiones son "una fantasía", ya que regalan momentos muy divertidos: "Si me olvido de que soy una de las presentadoras de 'Sálvame', es verdad que bueno... es una fantasía, una absoluta fantasía".

La compañera de Jorge Javier aseguró que estos enlaces no tienen ninguna preparación previa, sino que es pura improvisación. Aunque no estuvo presente este lunes, está segura que sucedió lo mismo: "No he hablado con mis compañeros pero estoy convencida, porque he dirigido, de que Alberto, que era el director, estaba gritando, '¡Paz da paso a Piqueras! ¡Paz, da paso a Piqueras!'. Y Paz, que estaba bailando la canción, no estaría escuchando nada".

"Yo a Paz le he llegado a gritar como si no hubiera un mañana y ha hecho lo que le ha dado la gana", confesó, recordando así sus tiempos como directora de 'sálvame'. "Ni se acordó de que eran las nueve y de que tenía dar paso a Piqueras. Te lo digo yo", dijo Corredera muy segura, dejando claro que el mencionado desenlace se habría producido por el caso omiso de Padilla.

"Al final son los riesgos que corres cuando no pones una cortinilla", opinó la conductora del espacio de Telecinco, a pesar de que le gusta esa manera de despedir el espacio y dar paso a Piqueras. "La actualidad está muy fea, pero estoy convencida de que lo de este lunes fue un accidente", señaló. "Estaba a tope con la música, como es ella", agregó, refiriéndose a Paz Padilla.

Para finalizar el tema, quiso aclarar que 'Sálvame' se toma muy enserio la situación que vive el país: "No nos hace ninguna gracia. 'Sálvame' lleva todo el confinamiento y toda la pandemia entreteniendo, informando y haciéndolo de la mejor manera posible. Hemos dejado a nuestras familias en casa, acojonados al principio por si las contagiábamos".