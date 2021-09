Paula Prendes: "He grabado una maqueta con los chicos de El sueño de Morfeo"

Paula Prendes es un conocido rostro televisivo, ya sea por su faceta como actriz o como presentadora. Siempre tuvo claro que lo suyo era el entretenimiento y, tras licenciarse en Periodismo, se reencontró con otra de sus aficiones: la interpretación. Comenzó a hacer sus primeros pinitos en la televisión, pero fue 'Sé lo que hicisteis...' lo que le ayudó a dar el gran salto como comunicadora y "el 'boom' en el mapa nacional".

De la misma manera, su presencia en el programa de laSexta fue lo que le ayudó a llamar la atención de un director de casting y cumplir su vocación de ser actriz. Desde entonces, se le ha visto participar en películas como 'Fuga de cerebros' y algunas series como 'Becarios', 'Somos cómplices', 'Bicho malo nunca muere', 'Gran Hotel', 'B&B' o 'Servir y proteger'.

Esta faceta siempre la ha compaginado con la de presentadora, un estilo de vida con el que ha demostrado su versatilidad, una virtud que cree que es muy importante para destacar en este mundillo. Tanto que, aunque no es modelo, se considera una 'mocatriz', ya que, además de actuar y presentar, también canta, aunque es una parte de ella que todavía "queda por explotar".

Actualmente, se encuentra grabando la nueva temporada de 'Servir y proteger' para TVE, ficción en la que da vida a Lara Muñoz desde 2019. Asimismo, sigue al frente de 'Prodigios', talent show musical que presenta junto a Boris Izaguirre. A pesar de que es habitual verla en pantalla, el trabajo no le deja de llegar y cuenta con "proposiciones teatrales" y proyectos por confirmar, por lo que tendremos a Paula Prendes para rato. Así lo ha contado la propia actriz en una entrevista para COPE.









¿En qué se encuentra trabajando actualmente?

Pues, ahora mismo, estoy en el rodaje de 'Servir y proteger' para Televisión Española. Estamos a la espera también de, empezar en enero, a grabar 'Prodigios' con Boris Izaguirre. Y, luego, sí que hay algún proyecto por ahí suelto, proposiciones teatrales y cosas de estas. Pero todavía nada cerrado. Tengo cosas que decidir según la agenda.

Se ve que no ha parado entre programas de televisión y series...

Estoy muy feliz porque el poder explotar ambas facetas, ahora mismo, en la televisión pública, es una gozada. El poder ejercer de presentadora y actriz, que me dedico a las dos cosas realmente.

¿Cómo se preparó el personaje de ‘Servir y proteger’?

Pasé un casting, como todo el mundo. Luego, tuve una reunión con el asesor de la serie, que es un policía que asesora todas las series de España que tienen que ver con temática policial, como 'La casa de papel'. Y, después, el trabajo que hagas tú en tu casa. Al ser actriz, cada uno tiene que buscar sus herramientas para aprender. Además, conozco a muchos policías.

¿Cómo es presentar 'Prodigios'?

Pues muy bonito.

¿Lo pasa mal cuando les dan valoraciones algo duras a los niños?

Es muy bonito trabajar con niños, es un sumar. Es una gran responsabilidad porque yo creo que son las personas que más blancas están, en el sentido de que tiene que apoyarte en tu naturalidad y tu bien hacer. Estos niños, la verdad, es que son maravillosos. Tienen una disciplina muy férrea, vienen muy educados de su casa y, entonces, para mí es un placer.









¿Cómo es trabajar con Boris Izaguirre?

Estoy feliz trabajando con Boris, a cualquier persona le encantaría trabajar con él. No es que esté a gusto trabajando con Boris, estoy muy a gusto. Es un gran profesional y con él, tanto en lo personal como en lo profesional, es un aprendizaje continuo. Es una persona muy generosa y muy inteligente.

¿Cómo fue ese paso de periodista a actriz? ¿Siempre estuvo en tus planes o fue algo inesperado?

Yo siempre quise ser actriz, pero no estudié interpretación porque en mi casa me dijeron que estudiase algo serio. Entonces, estudié periodismo en Salamanca. Durante la carrera, hice un montón de cortos y, cuando llegué a Madrid, tenía mucho material, muchas fotos... Siempre lo tuve en mente. Pero el que me hizo dar el paso para la interpretación fue Luis San Narciso, un director de casting asturiano que trabaja en Globomedia.

Él me veía todos los días en 'Sé lo que hicisteis...' y me postuló para hacer un casting para la película de 'Fuga de cerebros'. Y, realmente, ahí empezó todo.

¿En algún momento sintió que no la tomaban enserio como actriz al venir de grabar programas de televisión?

Esto pasa y sigue pasando. Los compañeros, en cuanto te conocen, te dicen que pensaban que eras de una manera u otra. Pero les importa menos. Al final, si eres buena gente, disciplinada y ven cómo trabajas, pues ya está. Tienen más prejuicio quizás los directores de casting y las propias productoras. A veces, parece que tienes que hacer solo una cosa para ser buena ¿No? Pero, espero, que, cada vez, se vaya abriendo más este huevo.

¿Alguna vez lo ha vivido en primera persona?

No es que lo haya notado, directamente, hay muchos directores, productores, que no cuentan contigo porque tienes esa doble vertiente. Entonces, no te toman del todo enserio, aunque no es que me hayan tratado mal ni mucho menos.









En sus inicios, solía trabajar en espacios dedicados a la comedia, tanto series como programas, ¿Cómo se enfrentó a este salto de participar en series como 'Becarios' o 'Aída' a trabajar en 'Gran Hotel', 'Gran Reserva' o 'Servir y proteger'?

Al final, los que nos dedicamos a la comunicación tenemos que estar abiertos a todo y ser personas bastante versátiles. Entonces, no te preparas de ninguna manera. Yo creo que tienes que estar preparado para esto. A mí me encanta la comedia, pero, ahora, la vida me ha llevado más a otros sitios. Cada personaje, tú te lo preparas en tu casa. No hay que hacer más que trabajarlo. Se trabaja pensando, hablando, leyendo, memorizando... Es una labor bastante de andar por casa.

Pero me siento muy cómoda en ambas facetas, pero me gusta más la comedia. Me gusta mucho la comedia, tengo muchas ganas de hacer comedia. He hecho dos años un teatro de comedia... Me gustaría.

'Sé lo que hicisteis...' es un programa que ha dado visibilidad a muchas reporteras como usted, Pilar Rubio o Cristina Pedroche... ¿Cómo recuerda esta etapa?

Una etapa de crecimiento absoluto, de tirarse a la piscina sin mirar... Fue un 'boom' para mí, totalmente, ya que te ponen en el mapa nacional. Trabajábamos muchísimo, realmente fue una ventana para todas las todas las reporteras que trabajamos allí. Date cuenta de que, a todas, más que menos, nos va muy bien. Así que lo recuerdo como una gran oportunidad y un sitio donde me lo pasaba fenomenal. Era muy divertido y tengo muy buenos recuerdos.

¿Cómo fue despedirse del programa?

Me despedí cuando se acabó, entonces, fue una muerte que fuimos viendo. Se acabó el programa y se fue. Entonces, lo viví con bastante naturalidad. Justo después, empecé 'Fuga de cerebros'. Entonces, realmente, no tuve mucho tiempo para digerirlo.





Ha coincidido con Cristina Pedroche en varias ocasiones ¿Cómo es trabajar con ella? ¿Cómo es vuestra relación ahora?

Nos conocemos desde hace muchísimos años. A Cristina la conocí cuando estaba empezando y no la conocía nadie y, fíjate ahora, los pasos que ha dado. Yo he visto su evolución totalmente. Ha partido de más bajo que yo y ha subido más que yo. Entonces, ha tenido un gran recorrido y yo muy feliz por ella, la verdad. Es que es una chica con mucha personalidad y le va muy bien. Y trabajar con ella fenomenal. Sería estupendo volver a coincidir, a mí me encantaría.

¿Cómo vivió su experiencia en 'MasterChef'? El pasar de ser la presentadora a concursante...

La experiencia fue rápida y breve porque me fui muy pronto, antes de lo deseado. Ahora estoy siguiendo 'MasterChef Celebrity' porque, aunque estuve muy poco, marca mucho porque me preparé mucho. Además, estuve acudiendo a las clases que dan allí, en el plató. Porque había una repesca y yo quería volver, aunque, al final, no pudo ser. Pero por h o por b, estuve muy vinculada al programa. Luego, volví en otra edición. Además, es la misma productora que ‘Prodigios’. Es una gran experiencia.

¿Cómo se tomó el ser la primera expulsada?

Mal, muy mal. Lo pasé fatal. Lloré mucho porque, la verdad, es que no entraba en los planes de nadie y de la productora tampoco. Pero bueno, esto es así. Fue mala suerte. Fueron unos bombones rellenos y no los pude salvar. Entonces, lo llevé fatal porque me había preparado mucho y me gusta la cocina y quería seguir con ellos. Yo nunca he estado en un reality y las emociones son reales.

¿Qué opina del formato del talent culinario desde el punto de vista de concursante? Ya que muchos han acusado al formato de haberse convertido en un reality...

Bueno, yo creo que la gente tiene mucho resentimiento y mal perder. Y, cuando entras a un sitio, tienes que saber donde entras. Obviamente, al final, es un cúmulo de todo. Si eres una seta y cocinas muy bien, quizás tampoco dures en el programa. Pero vamos, creo que no es el camino ponerse a criticar a la productora.









Alguna vez se has referido a usted como 'Mocatriz' ¿También canta? ¿Qué experiencia tiene como cantante?

Yo no soy modelo, pero como para un roto como para un descosido. Eso es muy importante. Hay que valer para todo, es importante ser versátil. Me va la marcha.

Sí, también canto. He grabado una maqueta con los chicos de El sueño de Morfeo. Nunca vio la luz, pero la tenemos ahí grabada. No canto tan bien, aunque mal no. Mi experiencia como cantante es esa y una vez que canté en un bar, aunque fue preparado con un pianista. Hice cursos de canto, pero no fue a más. Se quedó en algo anecdótico.

¿Esa maqueta no se podrá escuchar nunca?

Está guardado. Lo vio Sony y nos dijeron que siguiéramos, pero necesitábamos que nos adelantaran dinero para seguir grabando. Entonces, se quedó un poco en el olvido. Pero nunca se sabe, di clases de música, de canto… Es una faceta por explotar.

¿Qué proyecto o momento recuerda que marcase un antes y un después en su carrera?

Para mí ‘Sé lo que hicisteis…’ fue un cambio absoluto. Aunque también te diría que cuando empecé en la interpretación con ‘Fuga de cerebros’. También lo fue ‘Gran Hotel’ porque fue mi primer papel más serio, huyendo totalmente de la imagen de ‘chica sexy’ que tenía. Para mí eso fue muy importante. La primera vez que hice teatros. Las primeras fechas de todo, las primeras veces.

¿Cómo se enfrenta a las críticas? ¿Alguna vez le ha sentado realmente mal alguna?

Es algo con lo que vivo. Igual a veces si piensas: ‘ay, como cuesta, como cuesta gustar a todo el mundo, como cuesta tener una imagen buena…’. Pero es una cosa generalizada, no es una cosa puntual. Obviamente, leo todo lo que ponen de mí, pero nunca contesto. Yo manejo mis redes sociales y siempre lo dejo, no borro cuando se me critica porque ellos están en todo su derecho. Solo borro si hacen un comentario un poco bestia o fuera de lugar, que no tengo porque aguantarlo. Pero el resto, aguantando, que es lo que tiene estar expuesto. Es una profesión muy bonita, pero hay que intentar mantener la cabeza y la estima en un buen sitio porque si no puede ser muy duro.

¿Qué proyectos futuros tiene entre manos?

Nada que se pueda contar.