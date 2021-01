Patterson, ex corresponsal de TVE, dice basta tras el último fichaje de Mónica López: "Quiero salir corriendo"

El periodista y ex corresponsal de TVE en Bruselas, José Ramón Patterson, no ocultaba su enfado este viernes al responder a la polémica generada por el fichaje de Iolanda Mármol para coordinar el área política del programa 'La Hora de la 1'. Un fichaje que no es nuevo pero por el que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid ha extendido un acta de infracción a RTVE.

No se trata de la primera polémica relacionada con las contrataciones de Rosa María Mateo para el ente público contra el que el periodista de Televisión Española se muestra visiblemente enfadado. A raíz de la justificación de la administradora única en el Congreso sobre la externalización de la producción de 'Las cosas claras' de Cintora, Patterson respondía de manera contundente manteniendo que, dada su experiencia, él valía “como de 31 años”.

Iolanda Mármol, coordinadora de información política de 'La Hora de la 1'

La polémica con el fichaje del programa de Mónica López

El fichaje de Iolanda Mármol es uno que ya leva semanas arrastrando polémicas por la forma en la que se hizo. Según mantienen los informes de Trabajo, Mateo designó a Mármol a dedo como coordinadora de información política de 'La Hora de la 1' sin que esta tuviese ninguna experiencia como profesional de la cadena pública. Y es que, según recogen los estatutos de TVE, la contratación de nuevos profesionales debe hacerse a partir de la bolsa de empleo de la cadena.

Es cierto que existe una posibilidad de que Televisión Española se salte esa normativa, pero necesitaría del visto bueno de la comisión de empleo de RTVE, caso que no ha ocurrido.

El enfado de Patterson con el fichaje de Mónica López

Una información que ha compartido el ex corresponsal en Bruselas hasta el pasado mes de agosto y que hace ver que Patterson abre la puerta a una marcha total de la casa, después de mantener que se jubilaba anticipadamente. “Si quiero salir corriendo de TVE es por cosas como esta”.

Además, el periodista explicaba cuál fue la justificación de Mateo para la llegada de Mármol: “Lo peor es que se justificó su contratación a dedo porque no se encontró en la plantilla “a nadie que encajase con el perfil requerido”. Y eso lo avaló la subdira. de Gestión al Talento”. Un tema que parece enfurecer particularmente a José Ramón Patterson: “Flipante”.