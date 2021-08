Patricia Pardo reacciona en pleno directo al retoque estético al que se ha sometido un colaborador

El pasado viernes, los espectadores de 'El programa del verano' se mostraron muy sorprendidos al ver el nuevo aspecto de Antonio Rossi. El colaborador reapareció en el programa con el pelo rapado tras someterse a un injerto capilar. Durante la tertulia, podía verse fácilmente que el comunicador se ha puesto el pelo en la zona delantera de la cabeza para tapar las entradas.

Sin embargo, el colaborador ya había adelantado la noticia sobre su cambio físico en sus redes sociales. Afrontando sus complejos públicamente, el comunicador compartía una imagen en la que se le ve recién rapada y dejando claro que había decidido someterse a esta intervención. Muchos de sus compañeros no dudaron en comentar y felicitarle por los buenos resultado, con lo que él se mostró muy agradecido.

"Sin trampas ni cartón. Right now. Hoy. Ni tan mal, 7 días después casi recuperado totalmente. Y sin entradas. Gracias a todo el equipo médico", escribía Rossi junto a la publicación de su cuenta oficial de Instagram. A pesar de ello, en su primera aparición en televisión con su nueva apariencia no se ha mostrado tan abierto y no ha querido mencionar nada al respecto.





Sin embargo, los fieles seguidores del programa de Telecinco se han dado cuenta de inmediato del gran cambio del colaboradora y no han dudado en manifestar su asombro en las redes sociales. "Que Antonio Rossi no se ha rapado, que se ha puesto pelo" o "Parece que Antonio Rossi ha estado de vacaciones por Turquía…", decían.

Que Antonio Rossi no se ha rapado, que se ha puesto pelo #PdV13A — ??Gossipy?? (@Gossipy13908774) August 13, 2021

@antoniorossi Parece que Antonio Rossi ha estado de vacaciones por Turquía… — Lord_Raid (@lord_raid) August 13, 2021









"Tengo que comentar el nuevo look de Antonio Rossi"

Este lunes, Patricia Pardo ha vuelto a ponerse al frente del espacio de Telecinco, ya que Ana Terradillos se despidió al pasado viernes para tomarse unos días de descanso y Ana Rosa Quintana sigue de vacaciones. Por este motivo, la comunicadora todavía no había visto a su compañero en persona con su nuevo cambio de look y no ha podido evitar reaccionar en pleno directo.

"Yo tengo que comentar el nuevo look de Antonio Rossi porque, si alguien no se había enterado en este país, en todos lados sale el nuevo look de Rossi", ha comenzado diciendo la presentadora. "Me he puesto pelo", ha corroborado el colaborador. "Creo que estás guapísimo como siempre, pero me da la sensación que en un mesecito lo estarás más todavía", ha asegurado Pardo, lo que ha hecho sonrojar a su compañero.

"Ahora tengo que pensar si dejármelo largo, ahora que voy a tener pelazo", ha bromeado Rossi. "Te favorece, así muy marine", comentaban los colaboradores. "Bueno, es que es guapo, con esa cariña que tiene ¿Verdad?", ha señalado la presentadora, dejando claro que su compañero está guapo con cualquier peinado. "Bueno, venga ya", reaccionaba Rossi entre risas, dado que parecía estar pasando un mal momento al tener toda la atención en su nuevo peinado.