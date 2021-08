Un popular colaborador de Telecinco reaparece en 'El programa del verano' con un llamativo cambio físico

Este viernes, 'El Programa del verano' ha hecho hincapié en todos los temas de actualidad y, para terminar la semana, han dado paso al 'Club Social' para abordar los últimos acontecimientos en torno a 'Supervivientes'. Para ello, los colaboradores del espacio han contado con Tom Brusse, quien ha sorprendido a todos los presentes con sus declaraciones sobre su relación con Sandra Pica y Melyssa Pinto, al dejar caer que se arrepiente de haber dejado escapar a su ex pareja en 'La isla de las tentaciones'.

No obstante, los espectadores se han mostrado más sorprendidos al ver el nuevo aspecto de Antonio Rossi. El colaborador ha reaparecido en el programa con el pelo rapado tras someterse a un injerto capilar. Durante la tertulia, podía verse fácilmente que el comunicador se ha puesto el pelo en la zona delantera de la cabeza para tapar las entradas.

Sin embargo, el colaborador ya había adelantado la noticia sobre su cambio físico en sus redes sociales. Afrontando sus complejos públicamente, el comunicador compartía una imagen en la que se le ve recién rapada y dejando claro que había decidido someterse a esta intervención. Muchos de sus compañeros no dudaron en comentar y felicitarle por los buenos resultado, con lo que él se mostró muy agradecido.





"Sin trampas ni cartón. Right now. Hoy. Ni tan mal, 7 días después casi recuperado totalmente. Y sin entradas. Gracias a todo el equipo médico", escribía Rossi junto a la publicación de su cuenta oficial de Instagram. A pesar de ello, en su primera aparición en televisión con su nueva apariencia no se ha mostrado tan abierto y no ha querido mencionar nada al respecto.





Sin embargo, los fieles seguidores del programa de Telecinco se han dado cuenta de inmediato del gran cambio del colaboradora y no han dudado en manifestar su asombro en las redes sociales.

Que Antonio Rossi no se ha rapado, que se ha puesto pelo #PdV13A — ??Gossipy?? (@Gossipy13908774) August 13, 2021

@antoniorossi Parece que Antonio Rossi ha estado de vacaciones por Turquía… — Lord_Raid (@lord_raid) August 13, 2021

















Siguiendo el ejemplo de Joaquín Prat

Hace un par de años, Joaquín Prat también decidió someterse a un injerto capilar. A diferencia de su compañero, no dudó en reconocerlo públicamente y hablar sobre ello en 'El Programa de Ana Rosa', ya que se encontraba muy contento con el resultado: "Al principio no lo iba a decir, pero al ver resultado tan alucinante, me he dicho que por qué no decirlo para que otros se animen".

"Yo me rapo el pelo por la apuesta. Nos parecía que era una forma de hacer un poco de show televisivo...”, explicó, refiriéndose a cuando se rapó en directo tras perder una apuesta que hizo en 'El Programa de Ana Rosa', en la que defendía que Pilar Abel era hija de Dalí.

“Pero era consciente de las entradas que tenía y un colega me dijo de llevarme a un sitio: Inhairclinic. Me explicaron cómo era la técnica FUE y me dijeron que tenía buena zona donante, que tenía buena densidad capilar. No te arrancan pelo a pelo. Te hacen micro incisiones para sacarte el folículo que puede tener entre uno y tres pelos. Al final son dos días, sales con la cabeza como un pepino, tuve costras varios días", continuó diciendo.

"Tenía entradas y coronilla y estoy flipando. Los resultados los ves a partir del sexto u octavo mes. Me lo he cortado hasta tres veces. Estoy encantado. Esto es como amigas que se han operado el pecho y les ha cambiado la vida. Yo tenía un pelazo rizado que me permitía hacer ingeniería capilar y tapar las entradas. Ahora es pelazo. Y lo mejor es que es tu pelo", contó muy contento.

Reconoció que decidió dar el paso por su presencia televisiva: "Cuando vives de tu imagen y das tu cara todos los días, te tienes que sentir seguro de ti mismo. Y a mi no me gusta estar pendiente de si van a sacarme la calva. Y si lo puedo remediar, lo remedio. Yo vivo de mi imagen. Igual que en su día me arreglé los dientes porque pensaba que no podía anunciar Dentix con los dientes torcidos, pues esto igual".