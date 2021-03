El enfado de TVE por la 'trampa' de Pasapalabra con el bote de Pablo Díaz: "Me cabreé"

'Pasapalabra', el concurso presentado cada tarde en Antena 3 por Roberto Leal, se ha convertido en protagonista de una de las últimas entrevistas que los compañeros de 'El Confidencial' han realizado a uno de los presentadores de TVE que más se ha dado a conocer esta temporada. Hablamos del presentador de 'El Cazador', Ion Aramendi.

'El Cazador' es un programa en el que se pone a prueba los conocimientos de los concursantes, que se deben enfrentar a la figura del 'cazador' para conseguir ventaja y tiempo de cara a la prueba final, en la que se volverán a enfrentar contra él para poder conseguir el bote del programa si consiguen responder más preguntas de forma correcta en menos tiempo que el protagonista del concurso.

En este sentido, el concurso presentado por Ion Aramendi ha conseguido ir consolidándose en la parrilla del ente público con unos datos de audiencia que, aunque no son muy elevados, se mantienen en la media de share que viene arrastrando Televisión Española en los últimos tiempos. Además, hace pocas semanas, el programa estreno su 'versión vip' con varios famosos, entre ellos la que fuese mujer de Bertín Osborne, Fabiola.

El nuevo proyecto de Ion Aramendi

En la entrevista, Aramendi se ha referido a la próxima llegada de un nuevo programa al ente público, 'The dancer', que tendrá la suerte de presentar también: "Es un regalo, estoy emocionado con presentar este programa, me parece una pasada. A nivel profesional, estoy viviendo el momento más dulce de mi vida, ¿quién me lo iba a decir? Tampoco me lo esperaba ni tengo grandes objetivos, no digo 'mi carrera tiene que ir por aquí'. Lo que me va llegando está siendo un regalo porque estoy teniendo una suerte increíble".

Pero uno de los momentos más curiosos de la entrevista ha llegado cuando se ha referido a 'Pasapalabra', programa con el que compite cada tarde de lunes a viernes. El concurso de Atresmedia ha recibido en las últimas semanas ciertas críticas por la estrategia que realizó hace varias ediciones con Pablo Díaz, ya que impulsó una potente campaña de publicidad para cebar la posibilidad de que el concursante se llevase el esperado bote. Al final no fue así y, a pesar de haber cosechado uno de los datos de audiencia más importantes de la historia del programa, las redes sociales se llenaron de críticas emitidas por los usuarios que se sintieron engañados.

El enfado de Ion Aramendi con 'Pasapalabra'

En este sentido, el presentador ha explicado que se cabreó mucho por la estrategia que el concurso decidió aplicar para promocionar aquel histórico y polémico programa: "Tengo que reconocer que me mosqueé. Estaba convencido de que Pablo se iba a llevar el bote, llamé a mi casa y le dije a mi mujer que no se podían perder hoy. Y 'joé', me cabreé, me tocó los cojones, la verdad. Siendo estrictos la jugada les sale fenomenal y el espectador luego no castiga eso, te jode en ese momento, pero no dejas de verlo. Y ese día haces un 30% de 'share', por lo cual la cadena encantada. Las estrategias que tienen son muy buenas, son gente muy lista y ya lo hacía también Mediaset".

