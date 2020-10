La parodia de Florentino Fernández sobre Fernando Simón que ha terminado en un grupo de música

El estreno televisivo del próximo 'Planeta Calleja', que contará con la presencia de Fernando Simón, es uno de los momentos más esperados de las últimas semanas en televisión. Mientras tanto, el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha sido protagonista en el programa de Movistar+, 'Late Motiv', donde los humoristas Florentino Fernández y Raúl Pérez decidieron hacer un dúo imitando al doctor Simón en dos de las facetas que han marcado sus últimos meses. Por un lado la de director del Centro de Coordinación y por otro lado como surfista.

La parodia de Florentino Fernández sobre Fernando Simón

Durante varios minutos, ambos 'Simones' fueron alternando el discurso, con algunos de los momentos ya virales que Fernando Simón ha protagonizado en el atril del Palacio de la Moncloa. Tras esta presentación, los imitadores de Fernando Simón presentaron una especie de grupo musical llamado 'Los Simones', basándose en el histórico grupo de música 'Los Ramones'.

El Fernando Simón interpretado por Raúl Pérez empezó conversando con Buenafuente sobre alguno de los consejos y medidas que se deberían tomar para enfrentarse a la situación derivada de la segunda ola del coronavirus. Después, tras ser preguntado por los datos, la copia de Fernando Simón no quiso pronunciarse y pronunció unos versos de Calderón de la Barca: "¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. El mayor es dato es pequeño, que toda la vida es sueño, y los datos, datos son".

En el otro extremo, el Fernando Simón interpretado por Florentino Fernández apareció ataviado con un traje de neopreno, recordando las famosas vacaciones del doctor en Portugal: "He estado buceando con Calleja y me lo he debido tragar. He hecho deportes de riesgo porque me estoy preparando para ser doble de acción. Vengo en moto porque el metro de Madrid sigue inundado". Han sido algunas de las frases con las que Florentino Fernández ha interpretado el papel del director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias.

Al final, los dos 'simones' han terminado interpretando una canción bajo el grupo musical nombrado 'Los Simones': "Si quieres unos datos o un posado en moto, una comparecencia, un hombre de acción. Somos Los Simones, tenemos soluciones y en todas las reuniones".

El fenómeno 'Fernando Simón'

Fernando Simón ha sido una de las autoridades sanitarias más expuestas desde que se conociera la pandemia, cada día ha informado de la evolución, incluso desde casa cuando tuvo que aislarse por haber dado positivo. Ahora, Fernando Simón se ha convertido en una especie de 'icono pop' del que se han hecho cuadros, camisetas e incluso cuentas en apoyo a este doctor que pasará a la historia por su labor durante esta crisis sanitaria y también por frases como "me he comido una almendra" o "me voy a meter el dedo en la nariz".

