Paquito Navarro, estrella del pádel denuncia el veto de 'Espejo Público' tras defender a los autónomos

Es uno de los personajes más conocidos en el mundo del pádel, no solo por su calidad técnica y su entrega como jugador que le hacen ser a día de hoy el número 1 del mundo, sino también por su carisma, lo que trasmite en la pista y también a través de las redes sociales. Hablamos de Paquito Navarro, el sevillano de 31 años estrella del pádel desde hace media década, se encuentra confinado en su casa cumpliendo la cuarentena como el resto de españoles.

El que fuera pareja en la pista de Juan Martín Díaz o Juan Lebrón, se ha hecho viral estos días por un vídeo donde se ve al sevillano intentando mandar una pelota de pádel con su pala desde su casa al piso de enfrente. Un intento que no termina muy bien al termina impactando la pelota contra el cristal de la ventana. Un vídeo que corría por las redes sociales y que de alguna manera llamaba la atención de un programa de televisión; 'Espejo Público'.

Paquito Navarro denuncia que 'Espejo Público' le ha vetado tras defender a los autónomos

Tras llegar el vídeo de 'El Rompecristales del World Padel Tour' a alguien del equipo de 'Espejo Público', llamó la atención del programa, por lo que decidieron contactar con el sevillano para que intentara repetir la gesta en directo y que comentara como está viviendo esta cuarentena. Paquito aceptó y esperó la siguiente llamada del programa de Susanna Griso para concertar una hora concreta.

En el espacio de tiempo entre llamada y llamada, como tantos españoles indignados, Navarro escribió un tweet en defensa de los autónomos ironizando con las medidas de escudo social que ha propuesto el Gobierno de Pedro Sánchez: "La cuotita de autónomos de Marzo que no falte, eh', se podía leer en el tweet del número 1 del mundo.

La cuotita de autónomos de Marzo que no falte, eh? — Paquito Navarro (@paquito_navarro) March 31, 2020

Tal y como ha confesado el propio Paquito en sus redes sociales, ese tweet provocó que no le entrevistaran finalmente en 'Espejo Público', ya que le llamaron diciéndole como excusa que era mejor no repetir el vídeo en directo porque era arriesgado. El sevillano ha insinuado que la razón que hay detrás realmente ha sido su crítica al Gobierno y el apoyo a los autónomos. Lejos de quedar la cosa ahí, también ha denunciado que finalmente han puesto su vídeo en el programa mientras los colaboradores criticaban la actitud del sevillano. "Curioso", ha terminado el deportista escribiendo irónicamente.

Ayer @EspejoPublico me contacta para hacer el vídeo en directo.Tras poner mi “crítica” respecto a los autónomos,me dicen q mejor no lo hagamos que es arriesgado.Hoy me levanto con la sorpresa q sale mi vídeo y los colaboradores diciendo q no es momento y dándome cera. Curioso �� — Paquito Navarro (@paquito_navarro) April 1, 2020

Esta confesión de Paquito ha recibido mucho apoyo por parte de los seguidores del jugador de pádel y también dentro del circuito profesional, donde su pareja esta temporada, el brasileño Pablo Lima le ha dejado este mensaje: "Cuando uno ya no puede opinar es que algo pasa . Por suerte no veo la tele. Lo del vírus se irá, otras cosas no creo. Abrazos", apoyaba su compañero.

